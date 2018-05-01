Учасникам конфлікту, у якому постраждав Найєм, оголосили підозру – прокуратура

Учасникам конфлікту, у якому постраждав народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм, оголосили підозру, повідомила прокуратура Києва.

Трьом затриманим чоловікам інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Вони 1996 і 1999 років народження, двоє з них мають громадянство Росії та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання.

Також прокуратура повідомила, що підозру заочно оголосили ще одному чоловіку, який вдарив народного депутата. Його дії кваліфікували як «умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження».

«Вживаються заходи для встановлення його місцеперебування та оголошення у розшук», – заявили в прокуратурі.

Конфлікт за участі Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку і біль у спині.