Підозрюваного у побитті депутата Найєма оголосили в розшук

Підозрюваного у побитті депутата Верховної Ради Мустафи Найєма оголошено у розшук, повідомила у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За даними, розміщеними на сайті МВС, це – 28-річний Магомед-Амін Саїтов. У розшук його оголосило Шевченківське управління поліції Києва.

Як раніше повідомляла Максимець, підозрюваний залишив Україну через дві години після сутички з депутатом.

Конфлікт за участі Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».