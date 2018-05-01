Конфлікт за участі Найєма: депутат заявляє, що нападник вилетів до Баку

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм заявив, що чоловік, який його вдарив, вилетів до столиці Азербайджану Баку.

«Найдивніше відбувається з четвертим учасником події, який приїхав «на підписку», безпосередньо завдавав удари і, судячи з усього, був старшим у цій групі. Адреси реєстрації хлопця поліції були відомі, самого хлопця вже ідентифікували і обіцяли знайти, але щойно з'ясувалося, що він зник і встиг відлетіти до Баку рейсом з «Борисполя», – розповів Найєм у Facebook.

Він зазначив, що поліція не знайшла автомобіль, на якому приїхав нападник.

Депутат повідомив, шо слідство не звернулося до суду з клопотанням про проведення судово-медичної експертизи щодо нього й доступу до матеріалів медичного обстеження.

Він також нагадав, що трьом затриманим оголосили про підозру за статтею про хуліганство.

«Хоча – підкреслюю – спочатку всі четверо проходили по 122-й (статті, «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» – ред.), оскільки епізодів побиття було два і участь в них брали кілька людей», – підкреслив Найєм.

Він заявив, що не має «відповідей на питання, чому все так».

«Я знаю, що на кількох людей в різних структурах вже вийшли з пропозицією домовитися – справу зам'яти, хлопців відпустити і спустити на гальмах», – зазначив депутат.

Правоохоронці наразі не коментували заяву народного депутата.

Конфлікт за участі Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку і біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно, оскільки його місцеперебування встановлюють. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».