Чоловік, який вдарив Найєма, залишив Україну через дві години після сутички – прокуратура

Чоловік, який ударив народного депутата від «Блока Петра Порошенка» Мустафу Найєма, залишив Україну через дві години після сутички, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

«На сьогодні вже відомо, що цей чоловік через дві години після сутички, а саме о 19:38 30 квітня 2018 року, перетнув державний кордон і літаком Київ – Баку покинув територію України. Однак у цей час на місці події ще працювала слідчо-оперативна група, а сам він ще не був встановлений. Тож завадити чи перешкодити його втечі було неможливо», – розповіла Максимець.

Вона заявила, що судово-медичну експертизу щодо травм Найєма призначать після завершення його лікування в медичному закладі.

«Одночасно наголошую, що це жодним чином не впливає на хід слідчих дій та встановлення всіх обставин цієї події», – наголосила Максимець.

Конфлікт за участі Найєма стався в центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бесарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка, під час якої один із незнайомців вдарив політика в обличчя.

Брат Мустафи Найєма Масі повідомив 1 травня, що депутата прооперували, у нього струс мозку й біль у спині.

Прокуратура Києва повідомила, що трьом затриманим оголосили підозру за статтею про хуліганство. Ще одному чоловіку, який, за даними правоохоронців, ударив депутата, оголосили підозру заочно. Йому інкримінують «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».