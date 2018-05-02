Протести у Вірменії спалахнули з новою силою. Живий блог

«Ми готові до всіх сценаріїв» – Нікол Пашинян

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Відповідаючи на запитання кореспондента Вірменської служби Радіо Свобода про те, чи вважає він, що все веде до нових виборів прем'єр-міністра через 7 днів або ситуація може вирішитися раніше, Пашинян сказав: «Де-юре мають відбутися нові вибори прем'єр-міністра, а якщо вибори не відбудуться, відбудуться позачергові парламентські вибори. Знаєте, ми аналізуємо сценарії, у всякому разі, за всіма сценаріями загальнонародний рух не може не перемогти. Бачите, що відбувається: народ, який відчув подих перемоги, не може випустити її зі своїх рук».

На запитання, чи впевнений він у перемозі навіть у разі організації і проведення дострокових парламентських виборів Республіканською партією, Пашинян відповів, що вони готові до будь-якого сценарію і що за будь-якого сценарію у них є план дій.

«Щиро кажу: те, що відбувається в цих кабінетах, залах, це вже несуттєво, істотно те, що колишніх відносин народ-влада у Вірменії більше не буде, не важливо, хто буде при владі – я чи хтось інший, це технічні питання, але старих відносин влада-народ більше немає і не буде. І те, що в цьому процесі беруть участь школярі, є гарантією того, що цього не буде не тільки впродовж 10-20 років, але що цього не буде протягом 100 років, а якщо протягом 100 років цього не буде, ця традиція буде тривати вічно. Тобто, демократичному майбутньому Вірменії ніщо не загрожує, я в цьому переконаний».