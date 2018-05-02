Протести у Вірменії спалахнули з новою силою. Живий блог

«Ми готові до всіх сценаріїв» – Нікол Пашинян
Відповідаючи на запитання кореспондента Вірменської служби Радіо Свобода про те, чи вважає він, що все веде до нових виборів прем'єр-міністра через 7 днів або ситуація може вирішитися раніше, Пашинян сказав: «Де-юре мають відбутися нові вибори прем'єр-міністра, а якщо вибори не відбудуться, відбудуться позачергові парламентські вибори. Знаєте, ми аналізуємо сценарії, у всякому разі, за всіма сценаріями загальнонародний рух не може не перемогти. Бачите, що відбувається: народ, який відчув подих перемоги, не може випустити її зі своїх рук».
На запитання, чи впевнений він у перемозі навіть у разі організації і проведення дострокових парламентських виборів Республіканською партією, Пашинян відповів, що вони готові до будь-якого сценарію і що за будь-якого сценарію у них є план дій.
«Щиро кажу: те, що відбувається в цих кабінетах, залах, це вже несуттєво, істотно те, що колишніх відносин народ-влада у Вірменії більше не буде, не важливо, хто буде при владі – я чи хтось інший, це технічні питання, але старих відносин влада-народ більше немає і не буде. І те, що в цьому процесі беруть участь школярі, є гарантією того, що цього не буде не тільки впродовж 10-20 років, але що цього не буде протягом 100 років, а якщо протягом 100 років цього не буде, ця традиція буде тривати вічно. Тобто, демократичному майбутньому Вірменії ніщо не загрожує, я в цьому переконаний».
Під час ходи Нікол Пашинян сказав Вірменській службі Радіо Свобода:
«Дуже позитивно оцінюю залучення до процесу Роберта Кочаряна (другий президент Вірменії), це ще більше збільшує масштаби революції».
Опозиціонер з досвідом – політичний портрет лідера вірменських протестів Нікола Пашиняна
Нікол Пашинян має тривалу історію спротиву. Гучний критик уряду та редактор газети отримав семирічний тюремний вирок після того, як його було визнано таким, що допомагав в організації антивладних протестів після перемоги Сержа Сарґсяна на президентських виборах у 2008 році. Тоді десятеро людей загинули і понад 200 були поранені.
Лідер рок-гурту System of a Down Серж Танкян, вірменин за походженням, заявляє про намір приїхати до Вірменії.
Танкян у Facebook направив своє послання «переможним братам і сестрам у Вірменії».
Мені дуже сумно, що досі я не зміг особисто приєднатися до вас через жахливий вірус, однак я пильно стежив за вами і робив коментарі, коли відчував, що це може щось змінити. Обіцяю скоро бути у Вірменії