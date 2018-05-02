Вірменія: Пашинян оголосив паузу в акціях протесту

Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити». Про це він заявив на мітингу на площі Республіки у Єревані, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Пашинян зазначив, що завтра буде працювати в Національних зборах з питання свого висунення кандидатом у прем’єр-міністри, а також із метою отримати гарантії і упевнитися в намірах РПА, що обіцяла підтримати кандидата, якого висуне третина парламенту.

Однак він попередив, що не можна втрачати пильність, і попросив своїх прихильників стежити за його сторінкою у Facebook на випадок, якщо знадобиться відновити акції громадянської непокори.

«Зараз ми готуємося до виборів прем'єр-міністра. І в цей день, 8 травня, нас збереться тут не 250 тисяч, а 500 тисяч », – заявив Нікол Пашинян.

Раніше стало відомо, що голосування щодо призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту. При цьому імена можливих кандидатів наразі невідомі.

Після того, як 1 травня республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і «взагалі все, що тільки можна перекрити». Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах. При цьому Пашинян закликав своїх прихильників не застосовувати насильство і діяти в рамках закону.

На заклик відгукнулися тисячі людей. 2 травня в Єревані перекриті дороги, заблоковане метро і входи до низки урядових будівель.

Акції протесту і страйки відбуваються і в інших містах Вірменії. Вони почалися 13 квітня – перед планованим призначенням головою уряду колишнього президента цієї країни Сержа Сарґсяна. Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.

17 квітня парламент, попри протести, підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.