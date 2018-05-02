Лідер вірменської опозиції: «ми готові до всіх сценаріїв»

Вірменський опозиційний депутат, який очолює антивладні виступи в країні Нікол Пашинян заявляє, що він і його соратники готові до будь-якого розвитку подій у Вірменії.

«Де-юре мають відбутися нові вибори прем’єр-міністра, а якщо вибори не відбудуться, відбудуться позачергові парламентські вибори. Знаєте, ми аналізуємо сценарії, у всякому разі, за всіма сценаріями загальнонародний рух не може не перемогти. Бачите, що відбувається: народ, який відчув подих перемоги, не може упустити її зі своїх рук», – сказав Пашинян Радіо Свобода.

Пашинян також заявив, що ще не вирішив, чи подаватиме знову свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра перед запланованим на 8 травня голосуванням у парламенті з цього приводу.

Тим часом, президент Вірменії Армен Сарґсян 2 травня закликав політичні сили продовжувати консультації.

Засідання парламенту Вірменії сьогодні не відбулося через відсутність кворуму з 53 депутатів. Через чотири години після старту зареєструвалися всього 33 депутати.

У Вірменії тривають акції протесту, тисячі учасників яких вимагають усунення від влади Республіканської партії і призначення опозиційного лідера Нікола Пашиняна прем’єр-міністром.

Після того, як 1 травня республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і «взагалі все, що тільки можна перекрити». Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах.

Водночас лідер протесту Нікол Пашинян закликав демонстрантів не блокувати лише ті магістралі, які використовуються військовими, а також ведуть до Нагірного Карабаху.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, зранку 2 травня демонстранти у Вірменії перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом «Звартноц». За деякими повідомленнями, співробітники аеропорту також приєдналися до протесту.

Також не працює станція метро «Єритасардакан» («Молодіжна»), перекрита більшість головних транспортних артерій міста.

Учасники акцій непокори, серед яких є відомі адвокати, блокували автомобілями вхід в одну з будівель уряду, де розташовані Міністерство освіти і науки, Міністерство культури і Міністерство діаспори.

Заблоковані також декілька головних автодоріг, зокрема ті, що ведуть до кордону з Грузією й Іраном.

13 квітня в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. 17 квітня парламент все ж підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Єдиним кандидатом на крісло прем’єра Вірменії був лідер протестів Нікол Пашинян.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.