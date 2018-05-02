Вірменія: у Єревані транспортний колапс через протести

У Вірменії тривають акції протесту, учасники яких вимагають усунення від влади Республіканської партії та призначення опозиційного лідера Нікола Пашиняна прем’єр-міністром.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, зранку 2 травня демонстранти перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом «Звартноц». За деякими повідомленнями, співробітники аеропорту також приєдналися до протесту.

Також не працює станція метро «Єритасардакан» («Молодіжна»), перекрита більшість головних транспортних артерій міста.

Учасники акцій непокори, серед яких є відомі адвокати, блокували автомобілями вхід в одну з будівель уряду, де розташовані Міністерство освіти і науки, Міністерство культури і Міністерство діаспори.

Після того, як 1 травня республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і «взагалі все, що тільки можна перекрити». Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах.

13 квітня в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. 17 квітня парламент все ж підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Єдиним кандидатом на крісло прем’єра Вірменії був лідер протестів Нікол Пашинян.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.