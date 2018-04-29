США продовжують стежити за ситуацією в Вірменії і закликають до переговорів

Сполучені Штати продовжують пильно стежити за ситуацією в Вірменії і закликають сторони до переговорів.

«Як друг Вірменії, ми закликаємо всі сторони до переговорів щодо формування нового уряду відповідно до Конституції та схвалення резолюції, що відображає інтереси всіх вірмен», – заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт.

За її словами, США підтримують нинішні зусилля адміністрації президента Вірменії щодо сприяння діалогу між усіма сторонами.

У Вірменії відновилися акції непокори в Єревані та інших вірменських містах. 42-річний лідер протестувальників Нікол Пашинян наполягає на тому, що представники Республіканської партії «повинні стати співавторами перемоги народу», підтримавши його кандидатуру на пост прем’єр-міністра під час голосування в парламенті, запланованого на 1 травня.

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23 квітня Серж Сарґсян, екс-президент призначений на посаду прем'єр-міністра Вірменії 17 квітня, оголосив про свою відставку.

В Єревані та інших містах країни з 13 квітня тривали масові акції протесту проти призначення його прем'єр-міністром.

Сарґсян до призначення прем'єром 10 років був президентом Вірменії. Під час його правління була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки голови уряду.