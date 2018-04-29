У Вірменії відновилися акції непокори в Єревані та інших вірменських містах.

Учасники вуличних протестів домоглися відставки прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, невисування з боку правлячої Республіканської партії власного кандидата на пост прем’єр- міністра.

42-річний лідер протестувальників Нікол Пашинян наполягає на тому, що представники Республіканської партії «повинні стати співавторами перемоги народу», підтримавши його кандидатуру на пост прем’єр-міністра під час голосування в парламенті, запланованого на 1 травня.

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До цього, як сказав Пашинян, мирні акції громадянської непокори будуть продовжені. Він також закликав прихильників «Народного руху» з усієї Вірменії «заполонити всі вулиці і площі Вірменії» в день призначення прем’єр-міністра.

23 квітня Серж Сарґсян, екс-президент призначений на посаду прем'єр-міністра Вірменії 17 квітня, оголосив про свою відставку.

В Єревані та інших містах країни з 13 квітня тривали масові акції протесту проти призначення його прем'єр-міністром.

Сарґсян до призначення прем'єром 10 років був президентом Вірменії. Під час його правління була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки голови уряду.