Як скинути прем'єра за 11 днів. Хроніка протестів у Вірменії 

Після референдуму в грудні 2015 року Вірменія змінила форму правління з напівпрезидентської на парламентську республіку. 2 березня 2018 року вперше президента обрав парламент, а не громадяни. 17 квітня Сержа Сарґсяна, який керував країною з 2008 року, було призначено прем’єр-міністром. Опозиція назвала це захопленням влади екс-президентом. Масові протести на вулицях Єревану та в інших містах країни привели до його відставки уже 23 квітня. Радіо Свобода наводить хроніку політичної кризи у Вірменії.

2 березня парламент Вірменії обирає Армена Сарґсяна четвертим президентом країни. За 64-річного Сарґсяна проголосували 90 депутатів, 10 були проти й один утримався. Сарґсян є колишнім прем’єр-міністром Вірменії, а до голосування за його кандидатуру був послом у Великій Британії. Він є наступником свого однофамільця Сержа Сарґсяна, якого, за словами лідерів опозиції, призначать прем’єр-міністром і який продовжить керувати країною.

Новообраний президент Армен Саргсян склав присягу і вступив на посаду. Країна переходить на парламентську форму правління. В цей день припиняються повноваження чинного президента Вірменії Сержа Саргсяна, уряд подає у відставку. Вибори прем’єра заплановано на 17 квітня.

Відповідно до конституційних поправок, виконавча влада в Вірменії буде зосереджена в руках саме прем’єр-міністра, в той час як президент країни виконуватиме швидше церемоніальну функцію.

Серж Саргсян - лідер правлячої Республіканської партії Вірменії, в якій не приховували планів щодо висунення його на посаду прем’єр-міністра. Низка опозиційних груп Вірменії заявили про активну протидію таким сценаріям, зокрема за допомогою протестів.

Опозиційні депутати запалили димові шашки у парламенті Вірменії. Вони закликали до мітингу 13 квітня проти планів колишнього президента висуватися на посаду прем’єр-міністра.

День перший, 13 квітня, п'ятниця

В Вірменії починаються акції протесту. Опозиційний депутат Нікол Пашинян, який їх очолив, оголосив, що всі дороги у центрі Єревана, лінія метро і кілька мостів будуть заблоковані. Він закликав «усіх громадян» вийти до парламенту 16 квітня. На вулицях з'явилися намети.

День другий, 14 квітня, субота

Демонстранти, які виступають проти продовження влади Сержа Саргсяна, захопили будівлю Громадського радіо Вірменії. Поліція закликала опозиціонерів «утриматися від прояву протиправної поведінки».

Також опозиція планувала блокувати будівлю офісу в Єревані, де, як очікувалося, пройде засідання ради правлячої партії. Однак пізніше активісти отримали інформацію про те, що засідання пройшло в Цахкадзорі, курортному місті за 40 кілометрів від столиці.

День третій, 15 квітня, неділя

Поліція зробила заяву, згідно якій стало відомо, що силовики, які здійснювали захист будівлі Громадського радіо, мали при собі бойову зброю. Поліція звинуватила Пашиняна в бездіяльності, яка створила небезпеку для "життя і здоров'я молоді, оскільки поліцейські мали всі підстави припустити, що на об'єкт, що охороняється, був здійснений груповий напад".

В заяві також йшлося про те, що силовики мали право робити попереджувальні постріли, що могло призвести до "трагічних наслідків".

День четвертий, 16 квітня, понеділок

Опозиційні активісти заблокували декілька доріг у столиці Вірменії Єревані – вони протестують проти запланованого обрання колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром, за призначення якого парламент має проголосувати вже 17 квітня.

Поліція оголосила, що мітинги незаконні, бо порушують право місцевих жителів вільно пересуватися, але не втручається у хід демонстрації. Студенти перекривають вулицю Абовян, де розпочали сидячий страйк. На перекритих перехрестях відразу утворилися автомобільні затори.

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У мегафон Пашинян просив вибачення у громадян за незручності і закликав їх поставитися до акцій із розумінням. На вулиці Абовяна, зокрема, деякі водії висловлювали невдоволення і намагалися проїхати крізь оточення студентів, проте зробити це їм не вдалося. Щонайменше двоє водіїв заявили, що приєднуються до акції протесту.

Акціями громадянської непокори прихильники опозиції намагалися запобігти призначеному на 17 квітня голосування в парламенті щодо кандидатури екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра.

Незважаючи на протести, провладні депутати запропонували кандидатуру Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра, попри хвилю протестів, учасники яких звинувачують колишнього президента в намірі захопити владу.

Фракції владної Республіканської партії Вірменії і Вірменської революційної федерації «Дашнакцутюн» одноголосно підтримують кандидатуру Сарґсяна. Голосування парламенту очікують 17 квітня.

Серж Сарґсян у відповідь на питання щодо його подальшого перебування при владі заявив, що «готовий взяти на себе таку відповідальність».

«Мої партійні колеги підтримали пропозицію Карена Карапетяна (чинний прем’єр-міністр Вірменії – ред.) на засіданнях відповідних партійних органів, і я готовий взяти на себе таку відповідальність. Але нічого вічного не буває. Тому поряд зі своїми обов'язками, якщо, звичайно, моя кандидатура буде схвалена в парламенті, дуже багато часу збираюся приділяти передачі того досвіду, який я накопичив протягом багатьох років на різних посадах. Це дуже важливо. Ми повинні подумати про гідних молодих політиків, які є і серед республіканців, і поза партією. Нас чекає велика і корисна для Вірменії робота», – сказав він.

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Внаслідок протистояння між протестувальниками і поліцією на проспекті Баграмяна у столиці Вірменії постраждали кілька демонстрантів, в тому числі лідер опозиційного руху Пашинян. Поліція розтягла колючий дріт і застосувала спецзасоби, ймовірно, шумові гранати, щоб не пропустити учасників протесту до будівлі парламенту. Після цього поліцейські в перших рядах тимчасово одягли протигази. Також поліція попередила демонстрантів, що ухвалене рішення про розгін демонстрації.

16 квітня 46 людей звернулися за медичною допомогою після сутичок в Єревані, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Вірменії. Серед постраждалих – шестеро поліцейських. «Деякі з пацієнтів, отримавши амбулаторну медичну допомогу, були виписані з установи», – заявили у відомстві.

У третьому за величиною місті Вірменії Ванадзорі 16 квітня пройшли акції протесту, учасники яких перекрили головну вулицю міста. Також десятки студентів оголосили страйк і маршем дійшли до центральної площі міста, скандуючи «Ми будуємо наше майбутнє!» й інші гасла.

День п'ятий, 17 квітня, вівторок

В цей день у парламенті Вірменії, Національних зборах, мало пройти спеціальне засідання, на якому мали затвердити кандидатуру екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра. Засідання парламенту Вірменії почалося в умовах, коли тисячі громадян перекрили вулиці Єревана.

Незважаючи на протести, парламент Вірменії призначає Сарґсяна новим прем’єр-міністром. Це рішення в опозиції називають захопленням влади екс-президентом. Цього ж дня президент Вірменії Армен Сарґсян підписав указ про призначення Сержа Саргсяна прем’єр-міністром країни.

Після мітингу на площі Франції в Єревані, на якому опозиційний депутат, лідер протестів Нікол Пашинян заявив про «революційну ситуацію» в країні й оголосив про початок «народної ненасильницької оксамитової революції», демонстранти рушили в бік урядових будівель.

Протестувальники оточили будівлі Генпрокуратури, Центрального банку, Касаційного суду, Комітету держприбутків, новий корпус уряду, де розташовані декілька міністерств, в тому числі Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції.

На зауваження про те, що поліція пригрозила використовувати спецзасоби для розгону мітингу, Пашинян відповів: «Нехай спробує».

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Десятки тисяч протестувальників зібралися в центрі столиці Вірменії Єревані після призначення прем’єром країни Сержа Сарґсяна. Демонстранти вийшли на площу Республіки, тримаючи вірменські прапори і вигукуючи «Вірменія без Сержа». Протести також відбувались в інших містах, включно з Гюмрі та Ванадзором.

Поліція Єревана повідомила про затримання 59 мітингувальників в цей день. Їх звинувачують в адміністративних правопорушеннях. Серед затриманих, зокрема, – син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашиняна, який очолює протести.

День шостий, 18 квітня, середа

В Єревані активісти проводять ходу, вони не згодні з призначення Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром. Нікол Пашинян заявляє про новий мітинг, який планується на вечір цього дня. Поліція проводить затримання мітингувальників.

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Держдепартамент США офіційно відреагував на події в Вірменії, заявивши, що Сполучені Штати «уважно стежать за акціями протесту в центрі Єревану та інших містах». У заяві Держдепу мовилося: «Ми помітили, що в Єревані та інших містах Вірменії проводиться велика кількість акцій протесту.

«Тисячі громадян Вірменії вийшли на вулиці, щоб реалізувати своє право на свободу волевиявлення і проведення зборів», – заявили в посольстві США у Вірменії.

Виступаючи на мітингу в Єревані увечері, Пашинян закликав громадян 19 квітня о 8:00 зібратися біля будівлі уряду, де має відбутися перше засідання кабінету міністрів під головуванням новообраного прем'єр-міністра Сержа Сарґсяна, щоб не дати можливості міністрам увійти до будівлі.

До кінця дня кількість затриманих протестувальників зросла до 87. Як повідомляла вірменська служба Радіо Свобода, серед затриманих – 20 неповнолітніх.

День сьомий, 19 квітня, четвер

Прихильники очолюваного депутатом Національних зборів Вірменії Ніколом Пашиняном опозиційного руху зранку знову зібралися на площі Республіки, де розташована центральна будівля уряду.

Демонстранти намагаються заблокувати вхід до одного з корпусів вірменського уряду. Силовики розігнали протестувальників і встановили контроль над входом до будівлі. Поліція Єревана повідомила про 20 затриманих учасників протестів у центрі столиці Вірменії.

У центрі Єревана поблизу однієї з будівель уряду побили журналіста неурядової організації, що висвітлював акції протесту. Журналіст Тірайр Мурадян, доправлений до лікарні, повідомив Радіо Свобода, що на нього напали двоє молодих людей, які поводилися не як протестувальники.

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У Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ закликали владу Вірменії захистити і забезпечити право на свободу мирних зібрань в країні.

«Всі люди мають фундаментальне право висловлювати свою думку в мирних протестах. Правоохоронні органи повинні не лише утримуватися від втручання у право на свободу мирних зібрань, але і нести відповідальність за сприяння цьому право. Це включає забезпечення безпеки, а також безпеки учасників перед будь-якими порушеннями, наприклад, провокаторами або опонентами», – заявила директор бюро Інгібйорг Сольрун Гісладоттір.

До кінця дня кількість затриманих в стодиці учасників антиурядових протестів зросла до 123. Щодо 85 людей буди відкриті адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей учасників акцій непокори були передані органам попереднього слідства.

День восьмий, 20 квітня, п'ятниця

Вірменська поліція розганяє пікет демонстрантів на проспекті Азатутюн в Єревані. За попередніми даними, затримані семеро демонстрантів, серед них дві жінки. Прихильники опозиції, залишаючись на тротуарі, продовжили акцію протесту.

Зранку 20 квітня сотні активістів опозиційного руху, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці столиці Вірменїі Єревана з метою перекриття руху транспорту. Станом на 16:30затримали близько 169 людей.

За словами правоохоронців, людей затримали через блокування руху транспорту на вулицях Єревана. Другий тиждень тисячі вірмен протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Пашинян закликав продовжити акції громадянської непокори. Він, зокрема, закликав водіїв вантажівок перекривати дороги. До кінця дня було затримано понад 180 людей.

День дев'ятий, 21 квітня, субота

Незважаючи на масові затримання протестувальників у Єревані напередодні, сотні прихильників опозиційного руху, очолюваного депутатом Пашиняном, у суботу знову вийшли на вулиці Єревана, щоб продовжити акції мирної громадянської непокори.

Демонстранти знову перекрили рух транспорту. Їм перешкоджає поліція. Повідомляється про нові затримання активістів. Громадяни також виходять на вулиці і в інших містах країни.

Президент Вірменії Армен Сарґсян виходить до протестувальників, які зібралися на мітинг проти прем’єрства Сержа Сарґсяна на площі республіки в Єревані. Його зустріли оплесками і криками «Президент, кидай Сержа!».

Тим часом, журналістка вірменської служби Радіо Свобода зазнала нападу та отримала травми від людини у цивільному під час висвітлення потестної акції опозиції на автомагістралі за межами Єревана. Інцидент стався біля міста Арташата, розташованого приблизно за 30 кілометрів на південь від Єревана, коли журналістка Арус Акопян вела пряму трансляцію для телебачення «Азатутюн».

Прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян закликав опозиційного парламентаря Нікола Пашиняна до негайних переговорів. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті прем’єр-міністра.

«Я глибоко стурбований внутрішньополітичними процесами. Щоб уникнути непоправних втрат, закликаю Нікола Пашиняна сісти за стіл політичного діалогу і переговорів. Це має бути зроблено негайно», – наголосив Серж Сарґсян.

Пашинян раніше відмовився від переговорів із Сарґсяном. «Тепер для діалогу вже надто пізно, але це не означає, що ми не готові до будь-якої дискусії», – сказав Нікол Пашинян тисячам демонстрантів напередодні під час мітингу в центрі Єревана.

Поліція Вірменії повідомила про затримання 21 квітня 93 учасників протестів у Єревані.

День десятий, 22 квітня, неділя

Уповноважений з прав людини Вірменії Армен Татоян виступив із вимогою звільнити політолога-міжнародника Степана Григоряна, якого поліція затримала під час протестів у Єревані.

Також було затримано Пашиняна. Це сталося після невдалих переговорів з прем’єр-міністром Сержем Саргсяном. Він очолював ходу із кількох сотень протестувальників, які рухалися у бік району Еребуні на півдні столиці, коли їм перегодила дорогу поліція. Демонстранти намагались прорвати поліцейський кордон, внаслідок чого відбулася сутичка.

Поліція застосовувала шумові гранати. Також було затримано інших учасників ходи, зокрема, ще одногоопозиційного політика – Сасуна Мікаеляна. Окрім того, повідомляють про одного постраждалого, якого забрала швидка.

Протестувальники практично заповнили центральну площу Єревана. Ввечері 22 квітня десятки тисяч людей вийшли на вулиці з протестними гаслами. Люди вимагали відставки новопризначеного прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна.

Вірменська поліція повідомила про 232 людини, затримані у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 16:30 за Києвом. Між іншим, у Москві поліція пізно ввечері 22 квітня затримала кількадесят людей, які на подвір’ї Кафедрального собору Вірменської церкви протестували проти призначення Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром Вірменії. Була затримана більшість учасників акції, вказують російські інформагенції.

День одинадцятий, 23 квітня, понеділок

Голова парламенту Вірменії Ара Баблоян уночі 23 квітня зустрівся з затриманими опозиційними депутатами Ніколом Пашиняном, Сасуном Мікаеляном і Араратом Мірзояном.

«Перш за все, я відвідав моїх колег як лікар, як дідусь, як жалісливий товариш, і я сподіваюся, що моє прохання буде чимось важливим для мого колеги», – сказав він. Перед цією зустріччю речник парламенту Арсен Бабаян так написав про її мету на сторінці у Facebook: «Мета Ара Баблояна – попросити і закликати своїх колег провести реальні переговори з реальним порядком денним у нормальному середовищі для переговорів».

Тим часом в Єревані продовжилися акції непокори, в яких беруть участь тисячі громадян. У столиці Вірменії зранку паралізований рух на низці центральних вулиць. Крім того, сотні демонстрантів блокують вулиці і перекривають рух міського транспорту в різних районах міста.

Лідера протестувальників, опозиційного депутата Нікола Пашиняна звільнили з-під варти, він приєднався до демонстрантів. Крім Пашиняна, затриманого напередодні, були звільнені ще двоє опозиційних депутатів Сасун Мікаелян і Арарат Мірзоян.

Під час ходи вулицями столиці до протестувальників, які вимагали відставки прем’єр-міністра, приєдналися десятки молодих людей у військовій формі на чолі з підполковником. Вони заявили, що «єдині зі своїм народом». У третьому за величиною місті Вірменії, Ванадзорі, страйкують працівниці місцевої швейної фабрики «Глорія».

Міністерство оборони Вірменії пообіцяло покарати солдатів, які приєдналися до протестувальників. Як заявили в міністерстві, дії військових «не лише розглядаються як порушення порядку у військовій частині… але і грубо порушують фундаментальний принцип демократії, згідно з яким військові не мають бути причетними до політики».

Близько 15:00 за Києвом прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. «Ситуація, що склалася, має кілька рішень, але ні на одне з них я не піду. Це не моє. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем'єр-міністра», – йдеться в заяві Сарґсяна. Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашинян «мав рацію».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: День протестів, який став для Сарґсяна останнім. Фото з вулиць Єревана

​Більше новин з Єревану читайте на сайті вірменської служби Радіо Свобода (російською мовою).