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19 Квітень 2018, Київ 21:03
Фотогалереї

Фоторепортаж: Другий тиждень у Вірменії тривають масові протести

Вже другий тиждень у Єревані тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Напередодні лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».
Активіст опозиції Вардгес Гаспарі протестує щодо призначення&nbsp;екс-президента Вірменії, лідера правлячої Республіканської партії Вірменії (РПА) Сержа Сарґсяна новим прем&rsquo;єр-міністром&nbsp;
1 Активіст опозиції Вардгес Гаспарі протестує щодо призначення екс-президента Вірменії, лідера правлячої Республіканської партії Вірменії (РПА) Сержа Сарґсяна новим прем’єр-міністром 
На спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії 76 голосами &laquo;за&raquo; та 17 &laquo;проти&raquo; Сержа Сарґсяна призначили новим прем&rsquo;єр-міністром Вірменії. Тепер він &ndash; найвпливовіша особа країни, внаслідок конституційної реформи 2005 року
2 На спеціальному засіданні Національних зборів Вірменії 76 голосами «за» та 17 «проти» Сержа Сарґсяна призначили новим прем’єр-міністром Вірменії. Тепер він – найвпливовіша особа країни, внаслідок конституційної реформи 2005 року
Голосування в парламенті відбувалося в умовах облоги &ndash; вулиці оточили сили поліції...
3 Голосування в парламенті відбувалося в умовах облоги – вулиці оточили сили поліції...
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Очолив протестний рух опозиційний депутат Нікол Пашинян
5 Очолив протестний рух опозиційний депутат Нікол Пашинян
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До самої будівлі Національних зборів стягнули спецтехніку, в тому числі водомети та димові гранати
7 До самої будівлі Національних зборів стягнули спецтехніку, в тому числі водомети та димові гранати
&laquo;Наше завдання &ndash; паралізувати уряд. Уявіть собі ситуацію, коли міністерства не працюють, жодне відомство не працює, кому не дзвониш, він не на місці, і з цього випливають інші наслідки&raquo; &ndash; Нікол Пашинян
8 «Наше завдання – паралізувати уряд. Уявіть собі ситуацію, коли міністерства не працюють, жодне відомство не працює, кому не дзвониш, він не на місці, і з цього випливають інші наслідки» – Нікол Пашинян
Демонстранти вийшли на площу Республіки, тримаючи вірменські прапори і вигукуючи &laquo;Вірменія без Сержа&raquo;
9 Демонстранти вийшли на площу Республіки, тримаючи вірменські прапори і вигукуючи «Вірменія без Сержа»
Серж Сарґсян у своєму виступі напередодні обрання заявив, що має &laquo;достатньо впливу і можливостей для того, щоб в рамках взятої на себе політичної відповідальності забезпечити гармонійну роботу політичної сили, яка має парламентську більшість, в законодавчій і виконавчій гілках влади&raquo;
10 Серж Сарґсян у своєму виступі напередодні обрання заявив, що має «достатньо впливу і можливостей для того, щоб в рамках взятої на себе політичної відповідальності забезпечити гармонійну роботу політичної сили, яка має парламентську більшість, в законодавчій і виконавчій гілках влади»
Пізніше учасники акції почали блокувати урядові будівлі в Єревані, зокрема Генпрокуратури, Центрального банку, Касаційного суду, Комітету держприбутків, новий корпус уряду, де розташовані декілька міністерств, у тому числі Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції
11 Пізніше учасники акції почали блокувати урядові будівлі в Єревані, зокрема Генпрокуратури, Центрального банку, Касаційного суду, Комітету держприбутків, новий корпус уряду, де розташовані декілька міністерств, у тому числі Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції
Сотні опозиціонерів 18 квітня попрямували до резиденції прем&rsquo;єр-міністра. Там поліція розтягнула колючий дріт
12 Сотні опозиціонерів 18 квітня попрямували до резиденції прем’єр-міністра. Там поліція розтягнула колючий дріт
&laquo;Ми прийшли сюди, щоб відновити цю картину, коли Серж Сарґсян буде дивитися на Вірменію крізь колючий дріт&raquo;, &ndash; заявив Пашинян, попрямувавши разом із прихильниками далі
13 «Ми прийшли сюди, щоб відновити цю картину, коли Серж Сарґсян буде дивитися на Вірменію крізь колючий дріт», – заявив Пашинян, попрямувавши разом із прихильниками далі
Увечері 18 квітня відбувся черговий масовий мітинг&nbsp;
14 Увечері 18 квітня відбувся черговий масовий мітинг 
Пашинян закликав громадян 19 квітня о 8:00 зібратися біля будівлі уряду, де має відбутися перше засідання кабінету міністрів під головуванням новообраного прем&#39;єр-міністра Сержа Сарґсяна, щоб не дати можливості міністрам увійти до будівлі
15 Пашинян закликав громадян 19 квітня о 8:00 зібратися біля будівлі уряду, де має відбутися перше засідання кабінету міністрів під головуванням новообраного прем'єр-міністра Сержа Сарґсяна, щоб не дати можливості міністрам увійти до будівлі
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Вранці 19 квітня демонстранти заблокували одну з будівель уряду. Поліція Вірменії затримала 100 людей в Єревані
17 Вранці 19 квітня демонстранти заблокували одну з будівель уряду. Поліція Вірменії затримала 100 людей в Єревані
Поблизу однієї з будівель уряду 19 квітня побили журналіста неурядової організації, що висвітлював протест
18 Поблизу однієї з будівель уряду 19 квітня побили журналіста неурядової організації, що висвітлював протест
Журналіст повідомив Радіо Свобода, що його побили поліцейські в штатському
19 Журналіст повідомив Радіо Свобода, що його побили поліцейські в штатському

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