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17 Квітень 2018, Київ 15:21
Політика

​У Вірменії Майдану не буде – Таран

Опозиційна акція протесту, Єреван, Вірменія, 17 квітня 2018 року

Попри протести на вулицях Єревана, столиці Вірменії, швидше за все, парламент проголосує за обрання колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром, припускає голова Вірменської служби Радіо Свобода Гаррі Тамразян. А український політолог Ігор Тишкевич нагадує: раніше парламент надав посаді прем’єр-міністра більше повноважень, ніж є в президента України. Крім того, він не очікує, що проросійський зовнішньополітичний курс країни зміниться найближчим часом, адже Росія – єдиний можливий союзник Вірменії серед її сусідів.

Протести у Єревані. Чи буде вірменський Майдан? | Ранкова Свобода. Частина 3
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Протести у Єревані. Чи буде вірменський Майдан? | Ранкова Свобода. Частина 3
відео Радіо Свобода

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Директор Вірменської служби Радіо Свобода Гаррі Тамразян розповів, що до протестів через голосування за прем’єр-міністра долучились десятки тисяч містян.

Вірменська поліція затримує активістів під час протестів у Єревані (відео)
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Вірменська поліція затримує активістів під час протестів у Єревані (відео)

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Ніко Пашинян – лідер опозиції, він також член парламенту і є головою опозиційного блоку «Елк» («Вихід»). Він закликає всіх прийти до парламенту та закрити всі входи туди, аби запобігти голосуванню та виборам прем’єр-міністра.

Студенти та молодь блокують усі головні дороги, що ведуть до парламенту
Гаррі Тамразян

«Зараз, вранці, студенти та молодь вийшли на вулиці, вони блокують усі головні дороги, що ведуть до парламенту. І взагалі транспорт у столиці паралізований, але в нас є відомості, що до парламенту вже входять депутати, зокрема, є інформація, що навіть члени фракції, якою керує (лідер опозиційної партії «Елк» – ред.) Нікол Пашинян, вже увійшли до парламенту», – повідомив він вранці 17 квітня.

Опозиційна фракція в парламенті, за словами Тамразяна, поділяється на дві партії: «Елк» Пашиняна та «Просвітлену Вірменію» на чолі з Едмоном Марукяном, однак саме Пашинян є лідером всієї фракції.

«Просвітлена Вірменія» вважає, що методи вуличної боротьби ні до чого не призведуть
Гаррі Тамразян

«Між цими двома партіями є розбіжності: «Просвітлена Вірменія» вважає, що методи вуличної боротьби, вуличного протесту ні до чого не призведуть. Тому вони вважають, що немає сенсу протестувати і йти на вулицю. Але Нікол Пашинян не згоден з членами власного ж опозиційного блоку і виступає за вуличну боротьбу, за боротьбу до кінця, аби не допустити голосування та вибір прем’єр-міністра Вірменії», – каже журналіст.

Гаррі Тамразян
Гаррі Тамразян

Тамразян згадує, що вірменське Радіо Свобода висвітлює акції протестів у Вірменії з моменту здобуття незалежності і, виходячи з досвіду, не чекає кардинальних змін внаслідок нинішніх подій.

Протести зменшуються, люди йдуть додому
Гаррі Тамразян

«Може, це триватиме ще десять днів, ще місяць, але врешті-решт ці протести поступово зменшуються, люди йдуть додому і в кінцевому рахунку нічого не відбувається. Думаю, голосування та вибори сьогодні відбудуться в парламенті, і Серж Саргсян буде обраний прем’єр-міністром країни», – прогнозує він.

На думку експерта Інституту майбутнього Ігора Тишкевича, партнери «Елка» за опозиційною фракцією не діють у відповідності до свого статусу опозиціонерів.

Це щось на кшталт ЛДПР в Росії
Ігор Тишкевич

«Це, якщо можна порівнювати (хоч і не цілком коректно), щось на кшталт ЛДПР в Росії – вони також кажуть, що вони опозиційні, проте всі голосування проходять. Найпростіший приклад – голосування по структурі Кабінету міністрів Вірменії, яке відбулося вже три тижні тому. Опозиція його проспала», – нагадує Тишкевич в ефірі «Ранкової Свободи».

Саме тоді, на думку експерта, парламент вирішував, чи отримає прем’єр-міністр низку повноважень, зокрема контроль над силовими структурами, і депутати майже одностайно проголосували «за».

Ця людина матиме повноваження, які перевищують повноваження Порошенка в Україні
Ігор Тишкевич

«Незважаючи на те, яке прізвище буде стояти, ця людина матиме повноваження, які перевищують повноваження навіть Петра Порошенка в Україні і близькі до повноважень, наприклад, Олександра Лукашенка в Білорусі», – порівнює Тишкевич.

Російський вектор

Політолог Сергій Таран переконаний, що жодного Майдану у Вірменії бути не може, адже Єреван дуже залежний від Москви.

Сергій Таран
Сергій Таран

Росія матиме вирішальний вплив на те, що відбуватиметься
Сергій Таран

«Хоча рівень освіти населення вірменського суспільства, інтеграція в західні структури, контакт із зовнішнім світом (не забуваймо, що вірменська діаспора – одна з найвпливовіших у світі) – зважаючи на всі ці речі, у Вірменії мало би бути набагато більш відкрите суспільство і набагато прозахідніша політика. Але, зважаючи на те, що існує Нагірний Карабах, який ставить Вірменію в абсолютну залежність від російської армії, Майданів і ніяких спонтанних змін влади у Вірменії не буде. Це все буде контрольовано, і Росія матиме вирішальний вплив на те, що відбуватиметься», – переконаний Таран.

На думку політолога, навіть у разі зміни влади в країні її проросійський зовнішньополітичний вектор не зміниться.

Із цим погоджується і Тишкевич. Він вважає, що у Вірменії є об’єктивні підстави залишатися під російським впливом.

Росія – гарант незалежності для вірмен
Ігор Тишкевич

«Вона (Росія – ред.) – гарант незалежності для вірмен. Тому що теза про геноцид вірмен не сприймається Туреччиною, і доки вірмени не відкинуть цю тезу, нормальних відносин з Туреччиною не буде. Це – ті ж граблі, на які в чомусь наступає Україна, сварячись із Польщею, з Угорщиною та іншими. Цю тезу активно підтримує та ж Росія – вона не визнає геноциду, проте всіляко підтримує вірмен», – пояснює він.

Тишкевич зазначає, що таким чином Росії вигідні суперечки між Вірменією та Туреччиною з приводу геноциду вірмен, який почався в Османській імперії у 1915 році. Інші ж найближчі сусіди Вірменії, на думку політолога, не можуть бути альтернативою Москві.

Ігор Тишкевич
Ігор Тишкевич

Іран не витягне Вірменію з-під російського впливу
Ігор Тишкевич

«Іран не може бути центром сили, який витягне Вірменію з-під російського впливу, в нього своя політика. З іншого боку, в Грузії не вистачає ресурсів, щоб вирішити проблеми зі своїми окупованими територіями (Абхазія та Південна Осетія – ред.)», – перераховує він.

Тишкевич додає, що Грузія не наважиться псувати стосунки з Туреччиною, адже саме туди через грузинську територію транспортують нафту з Азербайджану – ще однією країною, що конфліктує з Вірменією через Нагорний Карабах.

«В такому разі спробуйте в цих розкладах знайти бодай одного союзника Вірменії, який з доброї волі скаже: чудово, хлопці, я буду врівноважувати вплив Росії на вашу територію», – робить висновок Тишкевич.

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