​У Вірменії Майдану не буде – Таран

Попри протести на вулицях Єревана, столиці Вірменії, швидше за все, парламент проголосує за обрання колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром, припускає голова Вірменської служби Радіо Свобода Гаррі Тамразян. А український політолог Ігор Тишкевич нагадує: раніше парламент надав посаді прем’єр-міністра більше повноважень, ніж є в президента України. Крім того, він не очікує, що проросійський зовнішньополітичний курс країни зміниться найближчим часом, адже Росія – єдиний можливий союзник Вірменії серед її сусідів.

Директор Вірменської служби Радіо Свобода Гаррі Тамразян розповів, що до протестів через голосування за прем’єр-міністра долучились десятки тисяч містян.

Ніко Пашинян – лідер опозиції, він також член парламенту і є головою опозиційного блоку «Елк» («Вихід»). Він закликає всіх прийти до парламенту та закрити всі входи туди, аби запобігти голосуванню та виборам прем’єр-міністра.

Студенти та молодь блокують усі головні дороги, що ведуть до парламенту

«Зараз, вранці, студенти та молодь вийшли на вулиці, вони блокують усі головні дороги, що ведуть до парламенту. І взагалі транспорт у столиці паралізований, але в нас є відомості, що до парламенту вже входять депутати, зокрема, є інформація, що навіть члени фракції, якою керує (лідер опозиційної партії «Елк» – ред.) Нікол Пашинян, вже увійшли до парламенту», – повідомив він вранці 17 квітня.

Опозиційна фракція в парламенті, за словами Тамразяна, поділяється на дві партії: «Елк» Пашиняна та «Просвітлену Вірменію» на чолі з Едмоном Марукяном, однак саме Пашинян є лідером всієї фракції.

«Просвітлена Вірменія» вважає, що методи вуличної боротьби ні до чого не призведуть

«Між цими двома партіями є розбіжності: «Просвітлена Вірменія» вважає, що методи вуличної боротьби, вуличного протесту ні до чого не призведуть. Тому вони вважають, що немає сенсу протестувати і йти на вулицю. Але Нікол Пашинян не згоден з членами власного ж опозиційного блоку і виступає за вуличну боротьбу, за боротьбу до кінця, аби не допустити голосування та вибір прем’єр-міністра Вірменії», – каже журналіст.

Тамразян згадує, що вірменське Радіо Свобода висвітлює акції протестів у Вірменії з моменту здобуття незалежності і, виходячи з досвіду, не чекає кардинальних змін внаслідок нинішніх подій.

Протести зменшуються, люди йдуть додому

«Може, це триватиме ще десять днів, ще місяць, але врешті-решт ці протести поступово зменшуються, люди йдуть додому і в кінцевому рахунку нічого не відбувається. Думаю, голосування та вибори сьогодні відбудуться в парламенті, і Серж Саргсян буде обраний прем’єр-міністром країни», – прогнозує він.

На думку експерта Інституту майбутнього Ігора Тишкевича, партнери «Елка» за опозиційною фракцією не діють у відповідності до свого статусу опозиціонерів.

Це щось на кшталт ЛДПР в Росії

«Це, якщо можна порівнювати (хоч і не цілком коректно), щось на кшталт ЛДПР в Росії – вони також кажуть, що вони опозиційні, проте всі голосування проходять. Найпростіший приклад – голосування по структурі Кабінету міністрів Вірменії, яке відбулося вже три тижні тому. Опозиція його проспала», – нагадує Тишкевич в ефірі «Ранкової Свободи».

Саме тоді, на думку експерта, парламент вирішував, чи отримає прем’єр-міністр низку повноважень, зокрема контроль над силовими структурами, і депутати майже одностайно проголосували «за».

Ця людина матиме повноваження, які перевищують повноваження Порошенка в Україні

«Незважаючи на те, яке прізвище буде стояти, ця людина матиме повноваження, які перевищують повноваження навіть Петра Порошенка в Україні і близькі до повноважень, наприклад, Олександра Лукашенка в Білорусі», – порівнює Тишкевич.

Російський вектор

Політолог Сергій Таран переконаний, що жодного Майдану у Вірменії бути не може, адже Єреван дуже залежний від Москви.

Росія матиме вирішальний вплив на те, що відбуватиметься

«Хоча рівень освіти населення вірменського суспільства, інтеграція в західні структури, контакт із зовнішнім світом (не забуваймо, що вірменська діаспора – одна з найвпливовіших у світі) – зважаючи на всі ці речі, у Вірменії мало би бути набагато більш відкрите суспільство і набагато прозахідніша політика. Але, зважаючи на те, що існує Нагірний Карабах, який ставить Вірменію в абсолютну залежність від російської армії, Майданів і ніяких спонтанних змін влади у Вірменії не буде. Це все буде контрольовано, і Росія матиме вирішальний вплив на те, що відбуватиметься», – переконаний Таран.

На думку політолога, навіть у разі зміни влади в країні її проросійський зовнішньополітичний вектор не зміниться.

Із цим погоджується і Тишкевич. Він вважає, що у Вірменії є об’єктивні підстави залишатися під російським впливом.

Росія – гарант незалежності для вірмен

«Вона (Росія – ред.) – гарант незалежності для вірмен. Тому що теза про геноцид вірмен не сприймається Туреччиною, і доки вірмени не відкинуть цю тезу, нормальних відносин з Туреччиною не буде. Це – ті ж граблі, на які в чомусь наступає Україна, сварячись із Польщею, з Угорщиною та іншими. Цю тезу активно підтримує та ж Росія – вона не визнає геноциду, проте всіляко підтримує вірмен», – пояснює він.

Тишкевич зазначає, що таким чином Росії вигідні суперечки між Вірменією та Туреччиною з приводу геноциду вірмен, який почався в Османській імперії у 1915 році. Інші ж найближчі сусіди Вірменії, на думку політолога, не можуть бути альтернативою Москві.

Іран не витягне Вірменію з-під російського впливу

«Іран не може бути центром сили, який витягне Вірменію з-під російського впливу, в нього своя політика. З іншого боку, в Грузії не вистачає ресурсів, щоб вирішити проблеми зі своїми окупованими територіями (Абхазія та Південна Осетія – ред.)», – перераховує він.

Тишкевич додає, що Грузія не наважиться псувати стосунки з Туреччиною, адже саме туди через грузинську територію транспортують нафту з Азербайджану – ще однією країною, що конфліктує з Вірменією через Нагорний Карабах.

«В такому разі спробуйте в цих розкладах знайти бодай одного союзника Вірменії, який з доброї волі скаже: чудово, хлопці, я буду врівноважувати вплив Росії на вашу територію», – робить висновок Тишкевич.

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