Журналістка Радіо Свобода зазнала нападу під час протестів у Вірменії

Журналістка вірменської служби Радіо Свобода зазнала нападу та отримала травми від людини у цивільному під час висвітлення потестної акції опозиції на автомагістралі за межами Єревана.

Інцидент стався біля міста Арташата, розташованого приблизно за 30 кілометрів на південь від Єревана, коли журналістка Арус Акопян вела пряму трансляцію для телебачення «Азатутюн».

На відео чітко видно обличчя зловмисника. Також відомо, що незважаючи на неодноразові попередження Акопян, поліцейські на місці події нічого не зробили, щоб зупинити або затримати зловмисника. Акопян повідомила, що після нападу відчула кров на зубах.

Акопян зазнала нападу під час жорсткої суперечки між групами прихильників уряду і опозиції, які колоною близько 30 автомобілів намагалися потрапити до Єревана і приєднатися до протестів. Поліція не дозволила їм дістатися до столиці Вірменії.

В Єревані вже 9-й день тривають масові акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром країни, який, за новою Конституцією, має всю повноту влади.