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29 Квітень 2018, Київ 18:07
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Студентський марш на підтримку Пашиняна у Єревані (відео)

Студентський марш на підтримку Пашиняна у Єревані (відео)
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У Вірменії відновилися акції непокори в Єревані та інших вірменських містах. Під час маршу студенти вимагали від правлячої Республіканської партії підтримати кандидатуру лідера протестувальників Нікола Пашиняна на пост прем’єр-міністра під час голосування в парламенті, запланованого на 1 травня. Студенти також засудили широко розповсюджену корупцію у Вірменії та закликали припинити політизацію університетів країни, де Республіканська партія має значний вплив на академічних діячів та студентські ради.

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