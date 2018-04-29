У Вірменії відновилися акції непокори в Єревані та інших вірменських містах. Під час маршу студенти вимагали від правлячої Республіканської партії підтримати кандидатуру лідера протестувальників Нікола Пашиняна на пост прем’єр-міністра під час голосування в парламенті, запланованого на 1 травня. Студенти також засудили широко розповсюджену корупцію у Вірменії та закликали припинити політизацію університетів країни, де Республіканська партія має значний вплив на академічних діячів та студентські ради.