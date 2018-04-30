Пашинян повідомив, що фракції «Елк», «Дашнакцутюн» і «Царукян» 1 травня готові підтримати «народного кандидата» (тобто Пашиняна – ред.) під час голосування за кандидатуру нового прем’єра, а фракція Республіканської партії заявила, що не виставлятиме свого кандидата. Опозиціонер переконаний, що частина депутатів із владної фракції підтримає його кандидатуру. О 18:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом) закінчився термін, у який можна було подавати кандидатури на посаду голови уряду. Водночас Пашинян закликав своїх прихильників увечері 30 квітня знову зібратися на площі Республіки в Єревані, де під час мітингу він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.