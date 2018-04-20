20 квітня вірменська поліція розігнала пікет демонстрантів на проспекті Азатутюн в Єревані. За попередніми даними, затримані 7 демонстрантів, серед них дві жінки. Прихильники опозиції, залишаючись на тротуарі, продовжили акцію протесту. Зранку 20 квітня сотні активістів опозиційного руху, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці столиці Вірменїі Єревана з метою перекриття руху транспорту. Станом на 16:30 (15:30 за Києвом – ред.) затримали близько 169 людей. За словами правоохоронців, людей затримали через блокування руху транспорту на вулицях Єревана. Другий тиждень тисячі вірменців протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.