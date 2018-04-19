Вірменія: слідчим направили повідомлення про напад на журналіста

Генеральна прокуратура Вірменії повідомляє, що направила опубліковане в ЗМІ повідомлення про застосування насильства щодо журналіста Тірайра Мурадяна в Слідчий комітет. Там мають вирішити, чи порушувати у зв’язку з цим справу.

На Мурадяна напали вранці 19 квітня під час сутичок демонстрантів із поліцією біля однієї з будівель уряду.

Журналіст повідомив Радіо Свобода, що його побили поліцейські в штатському.

Омбудсмен Вірменії Арман Татоян засудив застосування насильства до журналіста.

Тим часом, поліція Вірменії 19 квітня затримала 100 людей в Єревані, де тривають протести проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.

Вранці 19 квітня демонстранти заблокували одну з будівель уряду. Проте поліція із застосуванням сили розігнала протестувальників і відтіснила їх, встановивши контроль над входом у будівлю.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей виходять на акції протесту. Проти перепризначення Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Напередодні лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».