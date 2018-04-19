Протести у Вірменії: невідомі побили журналіста

У центрі Єревана поблизу однієї з будівель уряду 19 квітня побили журналіста неурядової організації, що висвітлював акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром Вірменії.

Журналіст Тірайр Мурадян, доправлений до лікарні, повідомив Радіо Свобода, що на нього напали двоє молодих людей, які поводилися не як протестувальники.

«Я зафіксував тих двох людей, які застосували насильство проти мене, це сталося ще до інциденту біля урядової будівлі. Вони не вели себе як учасники зборів, вони по телефону постійно розповідали комусь про те, що бачать. Коли вони зрозуміли, що я їх вичислив, вони почали йти з мого поля зору, але куди б я не йшов, вони мене тримали в полі зору», – розповів журналіст.

За словами медиків, у журналіста забій м’яких тканин на голові в районі скронево-потиличної частини, він має перебувати під наглядом лікарів найближчі кілька годин.

Раніше сьогодні в Єревані поліція затримала щонайменше 20 демонстрантів, які намагалися заблокувати входи в будівлю уряду Вірменії, де 19 квітня має відбутися перше засідання кабінету міністрів під керівництвом Сержа Сарґсяна.

Лідер протестів, опозиційний депутат Нікол Пашинян закликав своїх прихильників зірвати це засідання. Демонстранти спробували влаштувати сидячий страйк на площі перед урядовими будівлями. Поліцейські виставили кордон і почали затримувати учасників протестів.

Після цього Пашинян оголосив своїм прихильникам, що їхня тактика змінюється. Вони не будуть перекривати рух, а підуть уздовж проїжджої частини вулиць, закликаючи водіїв сигналити, якщо вони проти Сержа Сарґсяна.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Напередодні Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».