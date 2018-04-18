У Вірменії шостий день тривають антиурядові протести

У Вірменії очолюваний опозиційним депутатом Ніколом Пашіняном рух проти прем’єрства Сержа Сарґсяна вранці 18 квітня відновив вуличні протести в Єревані, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Сотні опозиціонерів попрямували до резиденції прем'єр-міністра. Там поліція розтягнула колючий дріт. «Ми прийшли сюди, щоб відновити цю картину, коли Серж Сарґсян буде дивитися на Вірменію крізь колючий дріт», – заявив Пашинян, попрямувавши разом із прихильниками далі.

Співробітники поліції затримали демонстрантів на площі Франції в Єревані, вказує вірменська служба Радіо Свобода, не називаючи кількості затриманих.

Десятки тисяч протестувальників зібралися в центрі столиці Вірменії Єревані увечері 17 квітня, після призначення прем’єром країни Сержа Сарґсяна. Демонстранти вийшли на площу Республіки, тримаючи вірменські прапори і вигукуючи «Вірменія без Сержа». Протести також відбувалися в інших містах, включно з Ґюмрі та Ванадзором.

17 квітня під час засідання парламенту Вірменії Сержа Сарґсяна затвердили на посаді прем’єр-міністра. Його кандидатуру висунули владна Республіканська партія та її союзник – Вірменська революційна федерація «Дашнакцутюн». Пізніше президент Армен Сарґсян затвердив Сержа Сарґсяна на посаді прем’єра.

Рішення ухвалили на тлі масових протестів опозиції, лідером яких є опозиційний депутат Нікол Пашинян.