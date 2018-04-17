Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Єревана після призначення Сарґсяна прем’єром

Десятки тисяч протестувальників зібралися в центрі столиці Вірменії Єревані після призначення прем’єром країни Сержа Сарґсяна.

Демонстранти вийшли на площу Республіки, тримаючи вірменські прапори і вигукуючи «Вірменія без Сержа».

Протести також відбуваються в інших містах, включно з Гюмрі та Ванадзором.

17 квітня під час засідання парламенту Вірменії Сержа Сарґсяна затвердили на посаді прем’єр-міністра. Його кандидатуру висунули владна Республіканська партія та її союзник – Вірменська революційна федерація «Дашнакцутюн». Пізніше президент Армен Саркісян затвердив Сарґсяна на посаді прем’єра.

Рішення ухвалили на тлі масових протестів опозиції, лідером яких є опозиційний депутат Нікол Пашинян.

Учасники акції сьогодні почали блокувати урядові будівлі в Єревані, зокрема Генпрокуратури, Центрального банку, Касаційного суду, Комітету держприбутків, новий корпус уряду, де розташовані декілька міністерств, у тому числі Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції.

Лідер протестувальників Нікол Пашинян наголосив, що у Вірменії починається «народна, ненасильницька оксамитова революція».

Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Сарґсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.