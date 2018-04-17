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17 Квітень 2018, Київ 16:58
Новини | Міжнародні

Парламент Вірменії призначив Сержа Сарґсяна прем’єром, попри протести

Серж Сарґсян (попереду) у парламенті Вірменії

Парламент Вірменії 17 квітня призначив Сержа Сарґсяна новим прем’єр-міністром, це рішення в опозиції називають захопленням влади екс-президентом.

Рішення, підтримане 76 депутатами при 17 – «проти», ухвалили на тлі масових протестів опозиції, лідером яких є опозиційний депутат Нікол Пашинян.

Кандидатуру Сарґсяна висунули владна Республіканська партія і її союзник – Вірменська революційна федерація «Дашнакцутюн».

Станом на 17 квітня число затриманих протестувальників у Єревані зросло до 80, повідомили в поліції.

Вірменська поліція затримує активістів під час протестів у Єревані (відео)
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Вірменська поліція затримує активістів під час протестів у Єревані (відео)

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Учасники акції сьогодні почали блокувати урядові будівлі в Єревані, зокрема, Генпрокуратури, Центрального банку, Касаційного суду, Комітету держприбутків, новий корпус уряду, де розташовані декілька міністерств, в тому числі Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції.

Після сутичок 16 квітня до лікарів звернулися близько півсотні людей.

Пашинян раніше анонсував масштабну акцію протесту на вечір 17 квітня біля головної будівлі уряду.

На зауваження про те, що поліція пригрозила використовувати спецзасоби для розгону мітингу, Пашинян відповів: «Нехай спробує». Він додав, що у Вірменії починається «народна, ненасильницька оксамитова революція».

Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Сарґсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.

Нещодавно новим президентом Вірменії став однофамілець Сарґсяна – Армен Сарґсян. На відміну від інших вірменських президентів у пострадянський період, його обрав парламент, а не народ.

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