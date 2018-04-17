Президент Вірменії підписав указ про призначення Сержа Сарґсяна прем’єром

Президент Вірменії Армен Сарґсян 17 квітня підписав указ про призначення Сержа Саргсяна прем’єр-міністром країни. Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті президента Вірменії.

Сержа Сарґсяна затвердили на посаді прем’єр-міністра раніше сьогодні на засіданні парламенту. Це рішення в опозиції називають захопленням влади колишнім президентом. Кандидатуру Сарґсяна висунули владна Республіканська партія і її союзник – Вірменська революційна федерація «Дашнакцутюн».

Рішення ухвалили на тлі масових протестів опозиції, лідером яких є опозиційний депутат Нікол Пашинян.

Станом на 17 квітня в Єревані затримали 80 протестувальників.

Учасники акції сьогодні почали блокувати урядові будівлі в Єревані, зокрема, Генпрокуратури, Центрального банку, Касаційного суду, Комітету держприбутків, новий корпус уряду, де розташовані декілька міністерств, в тому числі Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції.

Лідер протестувальників Нікол Пашинян наголосив, що у Вірменії починається «народна, ненасильницька оксамитова революція».

Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Сарґсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.

Нещодавно новим президентом Вірменії став однофамілець Сарґсяна – Армен Сарґсян.