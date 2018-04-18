В Єревані зросла кількість затриманих, серед них – 20 неповнолітніх

В Єревані кількість затриманих учасників антиурядових протестів зросла до 87.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на поліцію, серед затриманих – 20 неповнолітніх.

За даними керівника штабу поліції Ованнеса Кочаряна, щодо 33 з 87 затриманих відкрили адміністративне провадження, яке передбачає штраф у розмірі 50 тисяч драмів (трохи більше 100 доларів).

«Щодо 54 осіб перевіряється питання їхньої участі в масових заворушеннях, проводяться слідчі дії. Перекривши вулиці, вони порушили громадський порядок, поліція цього не терпітиме», – сказав начальник штабу поліції.

Омбудсмен Вірменії закликав негайно звільнити всіх неповнолітніх. Як повідомляє прес-служба офісу омбудсмена, в поліцію Вірменії направили заяву про незаконність необґрунтованого утримання в відділеннях поліції неповнолітніх.

У Вірменії шостий день тривають акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, який, за новою Конституцією, має всю повноту влади. Тисячі протестувальників блокують вулиці, урядові будівлі. 16 квітня на проспекті Баграмяна в результаті сутичок з поліцією і застосування спецзасобів постраждали десятки громадян.

17 квітня повідомлялося про 59 затриманих.

17 квітня на тлі протестів під час засідання парламенту Вірменії Сержа Сарґсяна затвердили на посаді прем’єр-міністра. Пізніше президент Армен Сарґсян затвердив Сержа Сарґсяна на посаді прем’єра.