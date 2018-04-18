В Єревані активісти проводять ходу після призначення Сарґсяна прем’єром

У столиці Вірменії, Єревані, проводять ходу мітингувальники, які виступають проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром.

Як повідомив опозиційний депутат Нікол Пашинян, сьогодні ввечері в Єревані також запланований мітинг.

У Вірменії шостий день тривають акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, який, за новою Конституцією, має всю повноту влади. Тисячі протестувальників блокують вулиці, урядові будівлі. 16 квітня на проспекті Баграмяна в результаті сутичок з поліцією і застосування спецзасобів постраждали десятки громадян.

17 квітня на тлі протестів під час засідання парламенту Вірменії Сержа Сарґсяна затвердили на посаді прем’єр-міністра. Його кандидатуру висунули владна Республіканська партія та її союзник – Вірменська революційна федерація «Дашнакцутюн». Пізніше президент Армен Сарґсян затвердив Сержа Сарґсяна на посаді прем’єра.