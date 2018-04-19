У Вірменії сталися нові затримання на антиурядових акціях

Поліція Єревана повідомила про 20 затриманих учасників протестів у центрі столиці Вірменії, інформує 19 квітня вірменська служба Радіо Свобода.

Це сталося після того, як демонстранти намагалися заблокувати вхід до одного з корпусів вірменського уряду. Силовики розігнала протестувальників і встановила контроль над входом до будівлі.

Прихильники очолюваного депутатом Національних зборів Вірменії Ніколом Пашиняном опозиційного руху зранку 19 квітня знову зібралися на площі Республіки, де розташована центральна будівля уряду.

Виступаючи на мітингу в Єревані увечері 18 квітня, Пашинян закликав громадян 19 квітня о 8:00 зібратися біля будівлі уряду, де має відбутися перше засідання кабінету міністрів під головуванням новообраного прем'єр-міністра Сержа Сарґсяна, щоб не дати можливості міністрам увійти до будівлі.

Поліція Вірменії виступила із заявою, в якій нагадала громадянам про статус «особливо охоронюваних об’єктів» і попередила, що в разі незаконного проникнення на такі об’єкти поліція застосує «співмірні заходи правового впливу».

Під час ходи центральними вулицями столиці зранку 19 квітня Пашинян зазначив, що після його вчорашнього оголошення уряд з 11:00 переніс засідання на 17:00 (це 16:00 за Києвом – ред.).

У Вірменії протест проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна головою уряду триває вже тиждень. Опозиція вважає, що Сарґсян порушив слово не претендувати на керівництво після того, як конституційна реформа змінила форму правління, і прем’єр-міністр став фактичним лідером країни.