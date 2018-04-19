Протести у Вірменії: поліція затримала 100 людей

Поліція Вірменії затримала 100 людей в Єревані, де тривають протести проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни. Такі дані станом на 13:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом) Радіо Свобода повідомили в поліції.

Вранці 19 квітня демонстранти заблокували одну з будівель уряду.

Проте поліція із застосуванням сили розігнала протестувальників і відтіснила їх, встановивши контроль над входом у будівлю.

У поліції заявили, що від початку акцій протесту у вірменській столиці, що почалися 13 квітня, «дії їхніх організаторів і учасників призводять до порушення конституційного права вільного пересування тисяч громадян, а також нормальному функціонуванню низки установ».

Згідно із заявою, «ці збори вже супроводжувалися численними масовими заворушеннями, в ході яких було застосоване насильство щодо окремих осіб, знищене і пошкоджене майно, в такій ситуації під загрозою опинилися життя і здоров'я громадян та громадська безпека».

У поліції додали, що вирішили «припинити» протести і повідомили про це їхніх організаторів, але ті «не підкорилися».

«У такій ситуації поліцейські змушені застосовувати заходи адміністративного впливу за непокору своїм законним вимогам», – додали в поліції.

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Напередодні лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».