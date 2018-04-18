США уважно стежать за акціями протесту у Вірменії – Держдепартамент

Держдепартамент США офіційно відреагував на останні політичні події в Вірменії, заявивши, що Сполучені Штати «уважно стежать за акціями протесту в центрі Єревану та інших містах».

У заяві Держдепу, яке опубліковано на сторінці посольства США в Вірменії в Facebook, зокрема йдеться: «Ми помітили, що в Єревані та інших містах Вірменії проводиться велика кількість акцій протесту.

«Тисячі громадян Вірменії вийшли на вулиці, щоб реалізувати своє право на свободу волевиявлення і проведення зборів», – ідеться в заяві, поширеній на Facebook-сторінці посольства США у Вірменії.

«Нас надихає шаноблива і відповідальна поведінка більшості протестувальників і поліції впродовж цих останніх кількох днів. Ми стурбовані, проте, інформацією про сутички між поліцією і протестувальниками, в ході яких були постраждалі. Закликаємо усі сторони виявляти стриманість і уникати будь-якої напруженості або насильницьких дій», – заявляє зовнішньополітичне відомство США.

У Вірменії шостий день тривають акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, який, за новою Конституцією, має всю повноту влади. Тисячі протестувальників блокують вулиці, урядові будівлі. 16 квітня на проспекті Баграмяна в результаті сутичок з поліцією і застосування спецзасобів постраждали десятки громадян.