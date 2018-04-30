Вірменія: Пашинян залишився єдиним кандидатом на посаду прем’єра

Лідер вірменських протестів Нікол Пашинян є єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії, повідомила прес-служба парламенту країни.

Його висунула парламентська фракція «Елк».

О 18:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом) закінчився термін, у який можна було подавати кандидатури на посаду голови уряду.

Читайте також: Протести у Вірменії: «ляпас в обличчя Москви» чи «суто вірменська історія»

23 квітня Серж Сарґсян, екс-президент призначений на посаду прем'єр-міністра Вірменії 17 квітня, оголосив про свою відставку.

В Єревані та інших містах країни з 13 квітня тривали масові акції протесту проти призначення його прем'єр-міністром.

Сарґсян до призначення прем'єром 10 років був президентом Вірменії. Під час його правління була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки голови уряду.

29 квітня у Вірменії відновилися акції непокори в Єревані та інших вірменських містах. Пашинян наполягав на тому, що представники Республіканської партії «повинні стати співавторами перемоги народу», підтримавши його кандидатуру на пост прем’єр-міністра під час голосування в парламенті, запланованого на 1 травня.

Зранку 30 квітня Пашинян закликав своїх прихильників взяти паузу в демонстраціях на час переговорів.