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30 Квітень 2018, Київ 11:12
Новини | Міжнародні

Фракція «Елк» висунула Пашиняна кандидатом на посаду прем’єра Вірменії

Засідання парламентської фракції «Елк», Єреван, Вірменія, 30 квітня 2018 року

Парламентська фракція «Елк» висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії. Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, це відбулося на засіданні фракції зранку 30 квітня.

Тепер Пашинян планує провести зустрічі з фракціями інших парламентських сил – владної Республіканської партії, а також блоку «Царукян» та партії «Дашнакцутюн».

Раніше Пашинян закликав своїх прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях.

«Я не зможу в кабінетних умовах спокійно працювати, знаючи, що в різних частинах республіки відбуваються акції громадянської непокори, а я в кабінеті беру участь у різних обговореннях», – пояснив він протестувальникам у Єревані ввечері 29 квітня.

Водночас Пашинян закликав своїх прихильників увечері 30 квітня знову зібратися на площі Республіки, де під час мітингу він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.

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