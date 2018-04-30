Фракція «Елк» висунула Пашиняна кандидатом на посаду прем’єра Вірменії

Парламентська фракція «Елк» висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії. Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, це відбулося на засіданні фракції зранку 30 квітня.

Тепер Пашинян планує провести зустрічі з фракціями інших парламентських сил – владної Республіканської партії, а також блоку «Царукян» та партії «Дашнакцутюн».

Раніше Пашинян закликав своїх прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях.

«Я не зможу в кабінетних умовах спокійно працювати, знаючи, що в різних частинах республіки відбуваються акції громадянської непокори, а я в кабінеті беру участь у різних обговореннях», – пояснив він протестувальникам у Єревані ввечері 29 квітня.

Водночас Пашинян закликав своїх прихильників увечері 30 квітня знову зібратися на площі Республіки, де під час мітингу він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.