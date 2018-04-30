Пашинян закликав вірмен припинити протести на час переговорів

Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян, який очолює рух протесту проти продовження влади Республіканської партії, закликав своїх прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях.

«Я не зможу в кабінетних умовах спокійно працювати, знаючи, що в різних частинах республіки відбуваються акції громадянської непокори, а я в кабінеті беру участь у різних обговореннях», – пояснив він протестувальникам у Єревані ввечері 29 квітня.

Пашинян повідомив, що фракції «Елк», «Дашнакцутюн» і «Царукян» 1 травня готові підтримати «народного кандидата» (тобто Пашиняна – ред.) під час голосування за кандидатуру нового прем’єра, а фракція Республіканської партії заявила, що не виставлятиме свого кандидата.

Опозиціонер переконаний, що частина депутатів із владної фракції підтримає його кандидатуру.

Водночас Пашинян закликав своїх прихильників увечері 30 квітня знову зібратися на площі Республіки в Єревані, де під час мітингу він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.