У Вірменії тривають акції протесту, учасники яких вимагають усунення від влади Республіканської партії та призначення опозиційного лідера Нікола Пашиняна прем’єр-міністром. Зранку 2 травня демонстранти перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом «Звартноц». За деякими повідомленнями, співробітники аеропорту також приєдналися до протесту. Також не працює станція метро «Єритасардакан» («Молодіжна»), перекрита більшість головних транспортних артерій міста. Після того, як 1 травня республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і «взагалі все, що тільки можна перекрити». Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах. (Відео Вірменської служби Радіо Свобода)