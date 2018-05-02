Лідер System of a Down обіцяє приїхати до Вірменії

Лідер рок-гурту System of a Down Серж Танкян, вірменин за походженням, заявляє про намір приїхати до Вірменії, де тривають акції протесту, учасники яких вимагають усунення від влади Республіканської партії і призначення опозиційного лідера Нікола Пашиняна прем’єр-міністром.

Танкян у Facebook направив своє послання «переможним братам і сестрам у Вірменії».

«Мені дуже сумно, що досі я не зміг особисто приєднатися до вас через жахливий вірус, однак я пильно стежив за вами і робив коментарі, коли відчував, що це може щось змінити. Обіцяю скоро бути у Вірменії», – написав Танкян.

Музикант останнім часом періодично виступає з посланнями у зв’язку з подіями в Вірменії подіями, вітаючи народний рух.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, зранку 2 травня демонстранти у Вірменії перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом «Звартноц». За деякими повідомленнями, співробітники аеропорту також приєдналися до протесту.

Також не працює станція метро «Єритасардакан» («Молодіжна»), перекрита більшість головних транспортних артерій міста.

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Учасники акцій непокори, серед яких є відомі адвокати, блокували автомобілями вхід в одну з будівель уряду, де розташовані Міністерство освіти і науки, Міністерство культури і Міністерство діаспори.

Лідер протесту Нікол Пашинян закликав демонстрантів не блокувати лише ті магістралі, які використовуються військовими, а також ведуть до Нагірного Карабаху.

Після того, як 1 травня республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і «взагалі все, що тільки можна перекрити». Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах.

13 квітня в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. 17 квітня парламент все ж підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Єдиним кандидатом на крісло прем’єра Вірменії був лідер протестів Нікол Пашинян.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.