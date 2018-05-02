У Вірменії опозиція перекрила дорогу в аеропорт, метро в Єревані заблоковане

Вранці 2 травня в Єревані та в інших містах Вірменії знову почалися акції громадянської непокори. Їх проводять прихильники лідера протестного руху Нікола Пашиняна.

Пряма трансляція Вірменської служби Радіо Свобода:

Напередодні правляча Республіканська партія, яка має більшість у парламенті Вірменії, проголосувала проти обрання Пашиняна прем'єр-міністром. За Пашиняна проголосували лише 45 депутатів, проти – 55. Для обрання йому треба було набрати 53 голоси.

У відповідь лідер протестів закликав до загального страйку. Він запропонував продовжувати перекривати і блокувати вулиці, метро, залізничні колії, роботу аеропорту, міждержавні та міжобласні траси і «взагалі все, що тільки можна перекрити». Він також закликав до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах.

Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, зранку 2 травня демонстранти перекрили транспортне сполучення між столицею країни Єреваном та міжнародним аеропортом «Звартноц». За деякими повідомленнями, співробітники аеропорту також приєдналися до протесту.

Також не працює станція метро «Єритасардакан» («Молодіжна»), перекрита більшість головних транспортних артерій міста.

Учасники акцій непокори, серед яких є відомі адвокати, блокували автомобілями вхід в одну з будівель уряду, де розташовані Міністерство освіти і науки, Міністерство культури і Міністерство діаспори.

Масові протести у Вірменії тривають третій тиждень. Їх первинною причиною стало бажання Сержа Сарґсяна залишитися у владі. Сарґсян, який два терміни був президентом і не мав права балотуватися ще раз, провів в країні конституційну реформу, яка передала владу від президента прем'єру, що призначається правлячою партією. Але проводячи цю реформу, він пообіцяв, що не висуватиметься в прем'єри, і порушив цю обіцянку, що багато людей у Вірменії розцінили як обман.

Після масових вуличних протестів у різних містах Вірменії щойно призначений прем'єром Сарґсян 23 квітня пішов у відставку, заявивши, що «він помилився».

Але тепер опозиція вимагає нових парламентських виборів і неучасті в них правлячої Республіканської партії, яка, на їхню думку, себе дискредитувала. Також учасники протестів вимагають призначення прем'єром Ніколи Пашиняна.

1 травня парламент відмовився призначити його прем’єр-міністром.

8 травня парламент буде обговорювати питання призначення прем'єра ще раз.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»