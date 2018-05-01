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01 Травень 2018, Київ 21:03
Новини | Міжнародні

Лідера вірменських протестів Пашиняна не обрали прем’єром

Проти призначення Ніколи Пашиняна на посаду прем'єра Вірменії проголосували 55 депутатів

Парламент Вірменії відмовився призначити лідера антиурядових протестів Ніколу Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни.

Кандидатуру Пашиняна підтримали 45 членів парламенту, але 55 проголосували проти.

Рішення було б ухвалене, якби за політика проголосувала проста більшість від складу парламенту (53 депутати).

Перед цим фракція Республіканської партії Вірменії, яка має більшість у Національних зборах, заявила, що проголосує проти кандидатури Пашиняна.

Наступне засідання парламенту Вірменії призначене на 8 травня.

Нікол Пашинян був єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

Його попередник Серж Сарґсян, який став прем'єром після закінчення президентського терміну, оголосив про свою відставку 23 квітня. Перед цим з 13 квітня в Єревані та інших містах країни тривали масові акції протесту проти призначення його на посаду голови уряду.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.

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