Лідера вірменських протестів Пашиняна не обрали прем’єром

Парламент Вірменії відмовився призначити лідера антиурядових протестів Ніколу Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни.

Кандидатуру Пашиняна підтримали 45 членів парламенту, але 55 проголосували проти.

Рішення було б ухвалене, якби за політика проголосувала проста більшість від складу парламенту (53 депутати).

Перед цим фракція Республіканської партії Вірменії, яка має більшість у Національних зборах, заявила, що проголосує проти кандидатури Пашиняна.

Наступне засідання парламенту Вірменії призначене на 8 травня.

Нікол Пашинян був єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

Його попередник Серж Сарґсян, який став прем'єром після закінчення президентського терміну, оголосив про свою відставку 23 квітня. Перед цим з 13 квітня в Єревані та інших містах країни тривали масові акції протесту проти призначення його на посаду голови уряду.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.