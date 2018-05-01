Парламент Вірменії готується голосувати за кандидатуру Пашиняна, протест триває

У Національних зборах Вірменії на 1 травня заплановане голосування за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни. Парламентські консультації відбуваються на тлі продовження акцій протесту, учасники яких вимагають усунення від влади Республіканської партії.

Опозиційний лідер Нікол Пашинян увечері 30 квітня залишився єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії, повідомила прес-служба парламенту країни. О 18:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом) закінчився термін, у який можна було подавати кандидатури на посаду голови уряду.

23 квітня екс-президент Серж Сарґсян, призначений за кілька днів перед тим на посаду прем'єр-міністра Вірменії, оголосив про свою відставку. Виконувачем обов’язків прем’єра став Карен Карапетян, який так само представляє владну Республіканську партію.

В Єревані та інших містах країни з 13 квітня тривали масові акції протесту проти призначення Сарґсяна прем'єр-міністром.

Сарґсян до призначення прем'єром 10 років був президентом Вірменії. Під час його правління була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки голови уряду.