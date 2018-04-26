Президент Вірменії припускає, що парламент може призначити нові вибори

Президент Вірменії Армен Сарґсян припускає, що парламент може призначити нові вибори. Про це він заявив в інтерв’ю вірменській служб Радіо Свобода.

«Ця дискує завершиться в парламенті з призначенням нового прем’єр-міністра, а пізніше – нового уряду. І, може, парламент буде голосувати також за те, що найближчим часом будуть нові вибори. Може бути, вони також проголосують за зміну виборчого кодексу або, можливо, вони також проголосують за зміни деяких законів. Це буде все в руках парламенту», – сказав він.

Сарґсян також зазначив, що він не бачить можливого втручання в ситуацію у Вірменії з боку інших країн.

«Але, безумовно, Вірменія не живе у вакуумі. Багато країн навколо нас, наших друзів і не друзів, цікавляться тим, що відбувається в Вірменії. Це залежить від нас, ми дозволяємо їм мати вплив чи ні», – додав він.

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Очікується, що 1 травня буде скликане спеціальне засідання парламенту для призначення нового прем’єр-міністра.

Призначений у квітні прем’єром колишній президент Вірменії Серж Сарґсян 23 квітня подав у відставку під тиском масових вуличних протестів, що тривали 11 днів.

Серж Саргсян був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням президентських повноважень Сержа Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Крім того, лідер протестувальників Нікол Пашинян сказав, що 25 квітня зустрічався з офіційними представниками Росії, які запевнили його, що Москва не втручається у внутрішні справи Вірменії.