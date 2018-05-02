Вірменія: партія влади готова підтримати кандидата у прем’єри, якого висуне третина парламенту

Фракція Республіканської партії Вірменії (РПА), що має більшість у парламенті країни, на виборах прем'єр-міністра 8 травня підтримає кандидата, висунутого третиною парламенту. Про це заявив глава фракції РПА Ваграм Багдасарян після засідання фракції за участю колишнього президента і колишнього прем'єр-міністра Вірменії Сержа Сарґсяна.

Фракція РПА також не висуватиме свого кандидата в прем'єри, повідомив він.

Вірменський опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав своїх прихильників розблокувати всі дороги і зібратися на площі Республіки в центрі Єревані о 19:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

На своїй сторінці в Facebook Пашинян повідомив, що на мітингу будуть зроблені «дуже важливі» заяви.

Раніше стало відомо, що голосування щодо призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту. При цьому імена можливих кандидатів наразі невідомі.

Після того, як 1 травня республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і «взагалі все, що тільки можна перекрити». Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах. При цьому Пашинян закликав своїх прихильників не застосовувати насильство і діяти в рамках закону.

На заклик відгукнулися тисячі людей. 2 травня в Єревані перекриті дороги, заблоковане метро і входи до низки урядових будівель.

Акції протесту і страйки відбуваються і в інших містах Вірменії.

Вони почалися 13 квітня – перед планованим призначенням головою уряду колишнього президента цієї країни Сержа Сарґсяна. Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.

17 квітня парламент, попри протести, підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.