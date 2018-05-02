Лондон готує скасування анонімності власників компаній у британських «офшорах»

Уряд Великої Британії погодився вимагати від своїх автономних територій, зокрема Британських Віргінських островів, обмеження практики анонімності ключових «офшорних» фінансових послуг. Під тиском закликів депутатів у парламенті до боротьби з відмиванням грошей, ухилянням від податків та корупцією, урядовці офіційно заявили, що погодяться із новими правилами про оприлюднення справжніх власників компаній зареєстрованих в офшорних зонах.

Велика група парламентарів хоче, щоб такі правила були зафіксовані у новому законі про боротьбу з відмиванням грошей і привели до створення відкритих реєстрів з іменами справжніх (бенефіціарних) власників.

Прем’єр-міністр Тереза Мей раніше заявляла, що боротьба з відмиванням грошей потрібна для протидії небезпечній діяльності Росії, зокрема після спроби вбивства у березні в Солсбері нервово-паралітичною отрутою колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

Законопроект, який ще проходить остаточні схвалення, також передбачатиме право уряду запроваджувати фінансові санкції, включно з конфіскацією активів іноземців, звинувачених у порушеннях прав людини.

Ті положення названі «Поправками Магнітського» подібно до «Акту Магнітського» у США та аналогічних законів, що були схвалені у низці країн світу.

Сергій Магнітський – російський юрист, який загинув у в’язниці 2009 року після того, як повідомив про виявлення доказів незаконної наживи колами високопосадовців у Росії.

Однією з перешкод для запровадження вимог стосовно фінансових послуг у британських офшорних зонах є те, що деякі з тих самоврядних територій обурюються нав’язуванням їм вказівок з Лондона.

Чільна представниця фінансових органів Британських Віргінських островів Лорна Сміт в інтерв’ю радіо ВВС звинуватила політиків у «колоніалізмі».

Глобальна проблема

Активісти боротьби з відмиванням грошей та міжнародною корупцією наголошують, що відкритості треба вимагати не лише від «заморських територій», але й фактичних офшорних зон у таких країнах як США.

Також проблемою називають закони, що гарантують легкість реєстрування «компаній-прокладок» в Лондоні, чи анонімних юридичних осіб в Шотландії.

Дослідник російської організованої злочинності Марк Ґалеотті наголосив в інтерв’ю «Голосу Америки», що відмивання нажитих злочинним шляхом грошей є глобальною проблемою.

Бандити розшукують набагато більш сумнівні юрисдикції, де це можна зробити. Україна – це одне з місць, Білорусь – також. Щораз частіше це Ізраїль, чи Латвія, або Кіпр

«...Ми знаємо, що Лондон і штат Делавер (у США), і Нью-Йорк, і Дубай є головними осередками відмивання грошей у світі. Але ... бандити розшукують набагато більш сумнівні юрисдикції, де це можна зробити. Україна – це одне з місць, Білорусь – також. Щораз частіше це Ізраїль, чи Латвія, або Кіпр. Тоді ті гроші переказують до більш легітимних юрисдикцій через Париж і Прагу, чи інші місця, а тоді вже до більш престижних юрисдикцій, таких як Лондон”, – пояснює Ґалеотті.

За його словами, «якщо натиснути лише на Лондон, що, безумовно, було б добре, і добре було б для Великої Британії очиститися, але не треба вводити себе в оману, що це вирішило б усю проблему. Це просто виштовхує гроші в інше місце, наприклад, у Франкфурт, чи деінде».

Марк Ґалеотті, як і багато інших фахівців наголошують, що боротьбу з відмиванням грошей треба координувати в міжнародних масштабах, оскільки «самостійно жодна окрема країна не може сама дати цьому раду».