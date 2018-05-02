У Великій Британії Палата громад схвалила санкції за «актом Магнітського»

У Великій Британії Палата громад схвалила санкції щодо осіб, визнаних винними у порушенні прав людини. Такі рішення на вшанування пам’яті про загиблого у в’язниці російського адвоката Сергія Магнітського вже ухвалили США та кілька інших західних держав.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав схвалення таких дій після узгодження з головною опозиційною Лейбористською партією в Палаті громад «важливим моментом». «Ці положення дозволять Великій Британії діяти проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав у всьому світі. Велика Британія виступає на захист прав людини в усьому світі», – відзначив Джонсон у мережі Twitter.

Цей законопроект ще має схвалити Палата лордів.

Рішення Палати громад схвалене як поправки до чинного закону і дозволить уряду запровадити санкції щодо конкретних осіб та уможливити «стримування брутальних порушень прав людини».

Аналогічне законодавство в Сполучених Штатах використовується для переслідування російських порушників прав людини. Ініціатива схвалення схожих заходів отримала новий поштовх у Великій Британії після того, як у березні із застосуванням нервово-паралітичної речовини в місті Солсбері були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його дочка.

Російський юрист Сергій Магнітський загинув у московській в’язниці в 2009 році після того, як оприлюднив корупційні схеми, до яких вважав причетними керівництво російських силовиків.