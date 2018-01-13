ЗМІ: Литва заборонила в’їзд 49 громадянам Росії за «законом Магнітського»

Міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас з 12 січня заборонив в’їзд в країну 49 громадянам Росії, викритих у порушеннях прав людини і відмиванні грошей. Список затверджений на підставі «закону Магнітського», який набрав чинності в Литві 1 січня. Про це повідомляє литовське видання Baltic News Service.

У МВС Литви заявили, що список складений після консультацій з іноземними партнерами.

Закон Магнітського був підписаний президентом Литви Далею Грібаускайте 27 листопада 2017 року. Президент республіки заявила, що закон повинен сприяти припиненню порушень прав людини, і операціям з «брудними грошима».

Під заборону потрапляють особи, включені в національний список небажаних іноземців, складений державою-членом Євросоюзу, Європейською асоціацією вільної торгівлі, державою-членом НАТО.

Список, схвалений парламентом Литви, містить 44 прізвища, повідомляє видання 15 хвилин. Серед них глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, який керував справою Магнітського, заступник глави Слідчого комітету при МВС, генерал-майор Олег Логунов, судді Олена Сташина, Олексій Криворучко, Світлана Ухналева, Сергій Підопригора, що схвалювали рішення у справі Магнітського, керівництво Московської податкової інспекції, викритих Магнітський в масштабних махінаціях з бюджетними коштами.

Литва – п’ята держава, яка прийняла цей правовий акт – після США, Великобританії, Канади і Естонії. Списки постійно поповнюються, так в грудні 2017 року Міністерство фінансів США розширило глобальний «список Магнітського», туди включені, зокрема, глава Чечні Рамзан Кадиров, син генпрокурора Росії Артем Чайка і старша дочка покійного президента Узбекистану Гульнара Карімова.