Драйв, вітер і собача будка: маріупольський «ГогольFest» у 20 фото

«Це все-таки 800 кілометрів, це потяги, які їдуть 18 годин. Я буду їхати, ви не повірите, в плацкарті туди» – з цими словами директора фестивалю Максима Демського «ГогольFest» вирушав до Маріуполя. 20 театральних проектів у п'яти локаціях, концерти у міському саду та Будинку культури металургів, от тільки дістатися туди було справжнім квестом. «Маріуполь може стати символом сучасного українського Донбасу» – припустив за місяць до фестивалю його засновник Влад Троїцький. Що ж із того вийшло – у подіях і обличчях, що потрапили в об'єктив Радіо Донбас.Реалії за 5 днів.

​Група «ЦеШо» на головній сцені фестивалю:

​Донеччани з Sinoptik представили Україну в фіналі міжнародного конкурсу Global Battle Of The Bands [en] у Берліні, де стали першою українською командою, що отримала звання «Найкращої нової групи світу». Тепер і Маріуполь приєднався до армії фанатів рокерів з Донецька:

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Вистава-плач «Собача будка». В її основі – уривки з творів, суголосних із сучасними подіями в Україні:

​«У мене з'явилося вражаюче відчуття, що в Маріуполі більше надії, більше драйву, ніж в Києві. Напевне, тому що лінія фронту близько», – такі враження у Влада Троїцького від міста металургів.

​Кінетична постановка «Але вітер…» в Будинку культури металургів:

​Цього року, за словами організаторів, бюджет «ГогольFest» був удвічі менший від минулорічного київського. Його третина – гроші американської неурядової організації USAID, третина – міської ради Маріуполя (мер міста – Вадим Бойченко, колишній топ-менеджер металургійного комбінату імені Ілліча, що входить в корпорацію «Метінвест» Ріната Ахметова – ред.), 15 % – гроші «Фонду розвитку Маріуполя» (наближена до мера Бойченка організація – ред.), решта ж – гроші від продажу квитків.

​Діана Берг – засновниця арт-платформи «Тю», ще однієї локації фестивалю:

​Dakh Daughters та Vivienne Mort на головній сцені фестивалю:

​Vivienne Mort

Незадовго до фестивалю фанати «ГогольFest» навіть пікетували органи «Укрзалізниці», вимагаючи скоротити час потягу в дорозі...

​Сцена із сучасної опери «Іов» (постановка Влада Троїцького):

​І «ДахаБраха» – фінальний акорд маріупольського «ГогольFest»:

​Організатори розраховують, що далі «ГогольFest» у Маріуполі заживе своїм життям уже без них, адже головна ідея цього проекту – започаткувати нові мистецькі формації у містах.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:



(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)