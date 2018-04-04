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В Мариуполе создается транспортная модель города. Уже представлены первые наработки в создании модели. И к лету, вероятно, город получит ее рабочую версию. Наличие сайта, Wi-Fi, табло на остановках, новые павильоны, собственный бренд, возможность оплаты через мобильное приложение, должны стать уникальным явлением для Украины.

Наличие транспортной модели позволяет планировать транспортную систему города действительно как систему, в которой любые изменения в одной из ее частей приводят к изменениям в другой. Как возрастет поток автомобилей, если расширить дорогу? Почему пробка образуется именно на этом перекрестке? Как повлияет городская застройка на общественный транспорт? Что будет, если в определенной точке изменить режим работы светофора? Без моделирования ответить на эти вопросы нельзя. Для этого группа специалистов на основе немецкого программного обеспечения и создает для города такую систему. Это математическая модель, в основу которой ложатся данные различных исследований и которыми занимаются сейчас транспортные эксперты.

Мариуполь – один из немногих городов в Украине, который подошел к созданию транспортной модели наиболее подготовленным. В городе началась работа по улучшению пассажирских перевозок, сказал директор компании, транспортный эксперт компании «А+С Украина» Дмитрий Беспалов. По его мнению, наличие сайта, Wi-Fi, табло на остановках, новые павильоны, собственный бренд, возможность оплаты через мобильное приложение – сильные стороны мариупольского транспорта.

В Мариуполе – лучшая на данный момент система диспетчеризации общественного транспорта. Для нас с коллегами это был просто шок. Мы такого не видели ни в одном городе Украины

«В Мариуполе – лучшая на данный момент система диспетчеризации общественного транспорта. Для нас с коллегами это был просто шок. Мы такого не видели ни в одном городе Украины. Разве что Львов может немного посоперничать, но, наверное, и все. Должен отметить, что Мариуполь производит приятное впечатление очень организованного города», – сказал эксперт.

Работа над проектом длится месяц. За этот период эксперты изучили городской транспорт и наряду с положительными аспектами выявили массу недостатков. Определены наиболее проблемные транспортные участки города, установлено, что не весь подвижной состав отвечает спросу и неудобен в использовании, что значительная часть контактной сети требует замены, а техническое состояние трамвайной линии, трамваев и троллейбусов оставляет желать лучшего. В городе не учтены потребности маломобильных групп населения и отсутствует навигация на улицах. Все эти данные ложатся в основу создания новой модели. Она поможет городу оптимизировать и пассажирские перевозки, и финансовые затраты.

Модель покажет нам направления. А решения мы будем принимать с помощью жителей города

«Модель покажет нам направления. А решения мы будем принимать с помощью жителей города. А также понимать: есть деньги у города – мы приобретаем транспорт и развиваем его, нет денег – мы понимаем, когда они будут, где мы их возьмем. Финансовые организации, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация (IFC – ред.) говорят, что могут дать какой-то ресурс, но должны точно знать, как город будет им управлять, как будет отдавать деньги и как эффективно их использовать», – сказал директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат.

Мариуполь получит не только модель транспортной системы, но и обученных специалистов.

Мы отдаем не просто черный ящик и говорим, что это модель. У нас в контракте указано, что мы должны обучить трех специалистов именно в городе

«Мы отдаем не просто черный ящик и говорим, что это модель. У нас в контракте указано, что мы должны обучить трех специалистов именно в городе. Кто это будет? Это уже как город решит. Но мы вчера общались со студентами, и они настроены дальше работать с этой моделью», – говорит руководитель проекта Максим Дорош.

В конце апреля в Мариуполе будет проведен социологический опрос среди жителей города и его результаты будут учтены в создании нового проекта. А уже в июне город получит рабочую модель транспортной системы. По словам главы «А+С Украина», задача экспертов – дать городской власти эффективный инструмент принятия верных решений в управления любой ситуацией на транспортных магистралях города.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)