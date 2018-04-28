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В Мариуполе в пятницу стартовал арт-фестиваль «Гогольфест 2018». Для открытия, которое началось в 9 часов вечера в центральном парке города, установили сцену высотой с пятиэтажный дом. Расположена она в удаленном уголке парка на месте старой танцплощадки.

Тысячи людей после работы пришли в городской парк посмотреть концерт хедлайнеров фестиваля – Dakh Daughters. Посещение концертов на главной сцене фестиваля для жителей города и гостей – бесплатное. В ближайшие дни Мариуполь услышит группы «Даха Браха», Kadebostany (Швейцария), Sound System, Алину Орлову и других исполнителей.

Концерты будут проходить не только на главной сцене в городском саду, но и на водной станции «Азовсталь». На берегу моря пройдут выставки современных художников. Всего в рамках фестиваля 7 локаций, множество выставок, театральных постановок, кинопоказов.

Где проводить время – на берегу моря или в городском саду – решать зрителям. Без внимания не остались и малыши. Для них ежедневно будут проводиться игры и кукольные спектакли. Бесплатными для посетителей остаются современные постановки и неформальные встречи в свободных пространствах Мариуполя – Халабуде и платформе «ТЮ».

Режиссер, основатель «Гогольфеста» Влад Троицкий в интервью журналистам сказал, что ни одна группа не отказалась от предложения выступить на мариупольском Гогольфесте. Приехали все.

Ни одна группа не отказалась от предложения выступить на мариупольском «Гогольфесте». Приехали все

Платными мероприятиями фестиваля остаются театральные постановки, кинопоказы и выставки. Организаторы постарались, чтобы театральные постановки не пересекались с выступлениями известных артистов. Билеты в продаже еще есть, и продаются они достаточно активно.

Для удобства в передвижении между локациями фестиваля, от платформы ТЮ до водной станции «Азовсталь» в городе начал работать специальный маршрут городского транспорта. Время его работы с 10 утра до 11 часов вечера.

Фестиваль продлится до 1 мая.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)