(Друкуємо мовою оригіналу)

Престижная мировая TEDx-конференция, где встречаются гении и изобретатели, новаторы и инвесторы, политики и бизнесмены, прошла в Приазовье. В нынешнем году лицензию на проведение конференции получил Мариуполь и стал пятнадцатым городом в Украине, где успешные люди, авторы новых идей и проектов рассказали о своем пути к успеху. Тема TEDx Mariupol – «Donbass Rezet» была посвящена экологическим проблемам, социальному предпринимательству и общественной активности.

Идея проведения конференции в Мариуполе принадлежит переселенцу из Донецка. Иван Волчок около трех лет работал над ее организацией. Он считает конференцию уникальной возможностью для молодых и талантливых людей стать частью сообщества TEDx. К сожалению, говорит Иван, в Мариуполе не знают, что это такое, поэтому было принято решение сделать участие в конференции бесплатным, а значит – доступным для всех желающих.

Я понял, что здесь нет площадки, на которой можно выразить свою идею, фантазию, которая перерастет в какую-то технологию. Сюда переехало много ВУЗов из Донецка, своих 7 на данный момент. Это – потенциал, который нужно использовать

«Я понял, что здесь нет площадки, на которой можно выразить свою идею, фантазию, которая перерастет в какую-то технологию. Когда я организовывал TEDx, я столкнулся с Екатериной Малкиной, которая в свои 16 лет уже стала известной. Таких людей на самом деле очень много, но они не знают, куда идти, у них нет поддержки, он не знают, как себя реализовать. Заканчивают ВУЗы и едут в Киев, во Львов, уезжают из Мариуполя. Хотя здесь они тоже нужны. Сюда переехало много ВУЗов из Донецка, своих 7 на данный момент. Это – потенциал, который нужно использовать», – рассказал Иван Волчок.

Более 100 человек изъявили желание стать участниками конференции в Мариуполе. Автор проекта «Экопросвита» Олег Дончев, представляя свой проект, надеялся, что конференция поможет найти не только единомышленников, но и партнеров.

Это – престижная конференция. Это – новые контакты, это – возможность заявить о себе. Мы хотим, чтобы максимальное число людей узнало, что в Мариуполе есть неравнодушные граждане, которые хотят сделать город чище

«Это – престижная конференция. Сюда пришли достаточно активные люди не только Мариуполя, но и приглашенные. Это – новые контакты, это – возможность заявить о себе, получить партнеров. Мы развиваем эко-образовательный проект. Сейчас запустили просветительские лекции в школах. Хотим, чтобы максимальное число людей узнало, что такой проект есть в Мариуполе, что есть неравнодушные граждане, которые хотят сделать город чище и борются с причинами, а не следствием», – поделился своими планами Олег Дончев.

Журналист Андрей Романенко участвовал в конференции как представитель общественной организации «Центр громадського контролю дій» из Краматорска. Говорит, что хотел бы поделиться с аудиторией результатами локальных изменений гражданского общества в городах, где работает организация. Сейчас важно действовать, а не критиковать, важно пробудить активность среди населения и стремиться к переменам, сказал он.

Все изменения делают пять процентов активного населения Земли. Очень важно найти этих людей, показать им, что они способны действовать. Сейчас цель – разбудить это все, лично для меня такая цель

«В Украине, к сожалению, идет вырождение гражданского общества. Люди разочаровываются. Люди надеялись на быстрые перемены, но власть или система оказалась гораздо сильнее. Мы все хотим каких-то глобальных перемен, но мы не готовы изменять свою жизненную среду здесь и сейчас. Проблема в том, что есть мировая статистика, что все изменения делают пять процентов активного населения Земли. Очень важно найти этих людей, показать им, что они способны действовать. Сейчас цель – разбудить это все, лично для меня такая цель», – сказал Андрей Романенко.

К сожалению, не все из заявленных участников смогли посетить конференцию в Мариуполе. Одной из причин стало отсутствие нормального транспортного сообщения. Для деловых людей время важный фактор и не каждый может себе позволить потратить три дня для участия в однодневном мероприятии. Несмотря на это, организаторы все же надеются, что конференция станет ежегодным мероприятием для города, местом новых идей, местом создания позитивной атмосферы для профессионального роста, местом, где будут обсуждаться самые интересные и волнующие темы из сферы высоких технологий, развлечений, бизнеса и общественной деятельности. Местом, которое поможет по-новому увидеть современный Донбасс.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)