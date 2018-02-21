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21 Лютий 2018, Київ 14:10
Донбас

Мариуполь. Поход к зимнему морю

Следы прошлой непогоды

(Друкуємо мовою оригіналу)

Что бы там не говорили, все-таки море – синоним лета. Зимой оно даже не часть города Мариуполя, оно само по себе. Зимой о нем забывают. Забывают почти все. Нет, оно здесь, рядом, иногда заснеженное, иногда покрытое льдом, иногда ветренное и суровое, иногда спокойное и молчаливое. Но всегда – одинокое.

Иногда море напоминает о себе зарницами и удивительно мягким светом. Время от времени, почти как мы к нему летом, море наведывается в город. Приходит плотными туманами, которые настолько осязаемыми, что их можно потрогать руками и которые клубятся между домами, как живое облако, упавшее на землю. А еще оно разрушает прогнозы синоптиков, вносит свои коррективы и правит погоду по своему усмотрению.

Следы прошлой непогоды
Следы прошлой непогоды

Лед на Азовском море появляется так же быстро, как и исчезает. Каждый день, каждый час на море может быть разным. Все зависит и от температуры, и ветров, которых здесь в избытке. В 2015 году море настолько замерзло, что первый шторм нагонял лед на пляжи огромными пластами, которые сметали все на своем пути, 2016-м – море отступило и лед просто лег на дно, а в 2017-м – баловало горожан красивыми пейзажами, а погода – солнечными деньками.

Сегодня на море штиль. Тот редкий случай, когда оно отдыхает после бушевавшей несколько недель непогоды, дождя, мокрого снега, штормовых ветров и бесконечных туманов. Море в этом году не замерзло. Тонкие пластины льда вперемежку с водой образовали огромную пустыню, простирающуюся до горизонта. И на ее зыбкой поверхности медленно дрейфуют пернатые островки вечно голодных чаек. Пустые кафе, заснеженные катера на лодочной станции, редкие прохожие, медленно гуляющие вдоль берега да покрывшиеся толстым слоем льда деревья, волнорезы и пирсы. Вот и вся романтика зимнего Приазовья.

Деревья на побережье покрыты толстым слоем льда
Деревья на побережье покрыты толстым слоем льда

Желающих побродить в тишине и побыть в относительном одиночестве очень мало. Вспоминают люди о море разве что на Крещение. В этот день на море становится шумно и многолюдно, почти как летом. А сейчас даже рыбаки забыли о нем. Ненадолго, правда, до весны, до которой уже рукой подать.

Верными зимнему морю остаются только моржи
Верными зимнему морю остаются только моржи

Верными зимнему морю остаются только моржи. Увидев одного из них, героически прокладывающего себе путь среди ледяной шуги, мне стало еще холоднее, чем обычно бывает у воды. Захотелось туда, в тепло городской квартиры, туда, где теплый плед, уют и чашка горячего чая.

И рыбаки, и чайки ждут прихода весны
И рыбаки, и чайки ждут прихода весны

Ведь море никуда не денется.

Оно здесь, рядом…

Набирается сил до весны.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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