(Друкуємо мовою оригіналу)

Что бы там не говорили, все-таки море – синоним лета. Зимой оно даже не часть города Мариуполя, оно само по себе. Зимой о нем забывают. Забывают почти все. Нет, оно здесь, рядом, иногда заснеженное, иногда покрытое льдом, иногда ветренное и суровое, иногда спокойное и молчаливое. Но всегда – одинокое.

Иногда море напоминает о себе зарницами и удивительно мягким светом. Время от времени, почти как мы к нему летом, море наведывается в город. Приходит плотными туманами, которые настолько осязаемыми, что их можно потрогать руками и которые клубятся между домами, как живое облако, упавшее на землю. А еще оно разрушает прогнозы синоптиков, вносит свои коррективы и правит погоду по своему усмотрению.

Лед на Азовском море появляется так же быстро, как и исчезает. Каждый день, каждый час на море может быть разным. Все зависит и от температуры, и ветров, которых здесь в избытке. В 2015 году море настолько замерзло, что первый шторм нагонял лед на пляжи огромными пластами, которые сметали все на своем пути, 2016-м – море отступило и лед просто лег на дно, а в 2017-м – баловало горожан красивыми пейзажами, а погода – солнечными деньками.

Сегодня на море штиль. Тот редкий случай, когда оно отдыхает после бушевавшей несколько недель непогоды, дождя, мокрого снега, штормовых ветров и бесконечных туманов. Море в этом году не замерзло. Тонкие пластины льда вперемежку с водой образовали огромную пустыню, простирающуюся до горизонта. И на ее зыбкой поверхности медленно дрейфуют пернатые островки вечно голодных чаек. Пустые кафе, заснеженные катера на лодочной станции, редкие прохожие, медленно гуляющие вдоль берега да покрывшиеся толстым слоем льда деревья, волнорезы и пирсы. Вот и вся романтика зимнего Приазовья.

Желающих побродить в тишине и побыть в относительном одиночестве очень мало. Вспоминают люди о море разве что на Крещение. В этот день на море становится шумно и многолюдно, почти как летом. А сейчас даже рыбаки забыли о нем. Ненадолго, правда, до весны, до которой уже рукой подать.

Верными зимнему морю остаются только моржи. Увидев одного из них, героически прокладывающего себе путь среди ледяной шуги, мне стало еще холоднее, чем обычно бывает у воды. Захотелось туда, в тепло городской квартиры, туда, где теплый плед, уют и чашка горячего чая.

Ведь море никуда не денется.

Оно здесь, рядом…

Набирается сил до весны.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)