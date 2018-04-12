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Самый масштабный арт-фестиваль современного искусства «ГогольFest 2018» готовится к проведению на новой локации – в Мариуполе. Событие приурочено к 240-летию города и обещает мариупольцам и гостям массу сюрпризов. На 10 площадках города за 5 дней состоится более 100 событий в девяти направлениях, среди которых театральная и музыкальная программы, различные перфомансы, кино, визуальное и литературное искусство.

Мариуполь готовится к проведению обновленного фестиваля «Startup ГогольFest». С 27 апреля по 1 мая город погрузится в атмосферу современного искусства. Мероприятия будут проводиться на нескольких локациях в городе, включая Дворцы культуры, Драматический театр и Театр кукол, арт-платформу «ТЮ!», а также в яхт-клуб «Азовсталь». Центром проведения будет городской парк, где выступят Kadebostany, «Pianoбой», DakhaBrakha, Алина Орлова и другие известные исполнители. Фестиваль оживит город, считают организаторы.

Хотелось бы оживить все. Такие вещи очень сильно влияют на Мариуполь туристический, Мариуполь морской, Мариуполь живой и творческий

«Хотелось бы оживить все. Такие вещи очень сильно влияют на Мариуполь туристический, Мариуполь морской, Мариуполь живой и творческий», – уверен директор фестиваля «Startup ГогольFest» Максим Демский.

Программный директор «Startup ГогольFest» Анна Басова говорит, что откроется фестиваль грандиозным шоу, затем жителей города ждут различные дискуссионные клубы, новые театральные постановки, детские спектакли, выставки и концерты известных групп и исполнителей. Выбирать, что посмотреть и куда пойти, будут сами гости фестиваля, но он обязательно оставит о себе память, считает она. А что касается работ современных художников, то у них в распоряжении будет весь город.

Мы хотим, чтобы в городе осталось что-то после «ГогольFest», кроме хорошей памяти. Приедут сюда, осмотрятся, почувствуют атмосферу города и тогда что-то создадут

«Визуальная программа будет разбросана по всему городу. Мы хотим, чтобы в городе осталось что-то после «ГогольFest», кроме, мы надеемся, хорошей памяти об этом и желания что-то культурное дальше делать в этом городе. Чтобы остались несколько инсталяций и муралов. Это будет импровизационный проект, художники не имеют готовых проектов. Они приедут сюда, осмотрятся, почувствуют атмосферу города и тогда что-то создадут», – рассказала Анна Басова.

Финансируют фестиваль американский фонд USAID, который поддерживает культурные проекты на территории Донбасса, городской совет и в незначительной степени местные меценаты. Посещение мероприятий в городском саду для горожан и гостей будут бесплатными. Исключение составят только театральные постановки.

Из проблем, которые не удалось до конца решить организаторам, остается проблема с транспортом. Вернее, его отсутствием в должном количестве. Организаторы говорят, что сейчас уже нет билетов на поезда, и они намерены выкупить целый вагон до Мариуполя, чтобы у гостей была такая возможность. Максим Демский надеется, что гостей будет много, что люди найдут способ приехать на фестиваль, даже с неподконтрольной территории.

Как мы можем решить вопрос с войной? Только создавая успешные проекты, которые людей объединяют

«Люди пусть приезжают. При чем здесь все? Пусть приезжают и видят, что Украина – нормальная страна. Да, у нас свои советские проблемы, которые еще остались, и мы – не сумасшедшие оптимисты. Мы ездим за границу, много выступаем и понимаем... Как мы можем решить вопрос с войной? Только создавая успешные проекты, которые людей объединяют. Люди увидят что-то успешное, и вопрос отпадет сам собой», – сказал директор фестиваля.

Как говорят организаторы, все подготовительные этапы уже пройдены, переговоры завершены и все локации для проведения «ГогольFest 2018» готовы. Через несколько дней фестиваль переезжает в Мариуполь.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)