У Києві назвали переможців фестивалю Docudays UA

У Національному центрі Олександра Довженка в Києві назвали переможців 15-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Церемонія відбулася 29 березня.

У номінації «DOCU/ЖИТТЯ» переміг фільм австрійського виробництва «Пісок і кров» режисерства Маттіаса Креппа та Анґеліки Шпанґель, а у категорії «DOCU/ПРАВА» – «Явних проявів немає» (Аліна Горлова, Україна).

Головний приз у номінації «DOCU/Україна» перемогу здобув «Вєаюфром» (Дмитро Лавріненко, Україна), спеціальну ж відзнаку отримав «Манливий, солодкий, без меж, або Пісні і танці про смерть» (Таня Ходаківська, Олександр Стеколенко, Україна).

У номінації «DOCU/УКРАЇНА» головну нагороду отримало «Кіно для Карлоса» (Ренато Боррайо Серрано, Росія), а спеціальні відзнаки «Гірчиця в садах» (Пьотр Армяновський, Україна) та «Жаланш – пустий берег» (Марчін Саутер, Польща).

Цього року на Docudays UA показали 62 фільми виробництва 36 країн, повідомили організатори. Фестиваль тривав від 23 до 30-го березня.