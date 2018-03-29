У Києві презентували документальний фільм про Параджанова

Документальний фільм «Параджанов. Квиток у вічність» про життя видатного кінорежисера, який працював в Україні, Грузії та Вірменії і пережив переслідування радянської влади, презентували 28 березня в Києві.

У фільмі використані рідкісні архівні хроніки, невідомі документи і спогади близьких режисера.

Режисером стрічки є Гаррі Тамразян, директор вірменської служби Радіо Свобода.

Фільм презентували у рамках фестивалю документального кіно Docudays UA.

Сергій Параджанов – кінорежисер світової слави. Його фільми – «Тіні забутих предків», «Колір граната», «Перший хлопець» і багато інших стали класикою. Міжнародне визнання прийшло до Сергія Параджанова після екранізації в 1964 році повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Фільм отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях (із них – 24 гран-прі) у 21-й країні.