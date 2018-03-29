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29 Березень 2018, Київ 18:21
Відео

На Docudays UA презентували документальний фільм про Параджанова (відео)

На Docudays UA презентували документальний фільм про Параджанова (відео)
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Документальний фільм «Параджанов. Квиток у вічність» про життя видатного кінорежисера, який працював в Україні, Грузії та Вірменії і пережив переслідування радянської влади, презентували 28 березня в Києві. Фільм, створений вірменською службою Радіо Свобода (режисер – Гаррі Тамразян, директор служби) знімався в чотирьох країнах, з якими пов’язана біографія Параджанова: Україні, Грузії, Вірменії та Франції. Стрічку можна буде подивитися на каналі «Настоящее Время», що є проектом Радіо Свобода у співпраці з Голосом Америки для російськомовної аудиторії.

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